Памела Андерсон назвала самую трудную вещь в жизни

Знаменитость шесть раз была замужем. Однако сейчас она признается, что ничего не знает об отношениях.

56-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон стала героиней нового номера журнала Highsnobriety, в котором не только позировала в роли красотки-огородницы, но и поделилась с читателями жизненным опытом.

В частности актриса рассказала о том, что является в жизни основой.

"Любовь – самая важная вещь в мире. Так что, если вы влюблены, вы смелы, и это важно ценить. Быть одиноким – это хорошо. Если ты можешь быть один, то, наверное, ты можешь быть и с другим человеком. Я ничего не смыслю в отношениях", – разоткровенничалась она.

Партнеров актриса сравнила с зеркалами.

"Ты влюбляешься в людей, чтобы обнажить ту часть себя, через которую тебе нужно пройти. Отношения – это зеркала. Можно любить кого-то, но не изменить его. И иногда самое правильное, что нужно сделать тому, кто любит, – это уйти с дороги", – считает Памела.

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По ее словам, слезы расставания касаются не только человека, с которым расстаешься.

"Они обо всей твоей жизни… Послушай, это не должно быть легко. Отношения — одна из самых трудных вещей, в которую вы можете погрузиться", – подчеркнула звезда.

В свое время Памела была замужем за музыкантом Томми Ли, от которого родила сыновей Дилана Джаггера Ли (26 лет) и Брэндона Томаса Ли (27 лет). Также она связывала себя узами брака с певцом Кидом Роком, дважды – с игроком в покер Риком Саломоном, с сопродюсером "Бэтмена" Джоном Питерсом, а совсем недавно развелась с Дэном Хейхерстом. Сейчас она одинока и наслаждается этим состоянием.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон рассказала, почему отказалась от макияжа.