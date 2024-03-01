Инсайдер рассказал правду о браке Адама Сэндлера

Адам Сэндлер и Джеки Титоун женаты более 20 лет. Они воспитывают двоих общих детей.

57-летний американский актер Адам Сэндлер чувствует себя "таким благословением" иметь "удачный" брак в Голливуде. Об этом пишет UsWeekly.

Комедийный актер женат на 49-летней актрисе и модели Джеки Титоун с 2003 года. Они стали родителями двоих детей: 17-летней Сэди и 15-летней Санни.

После более 20 лет супружеской жизни инсайдер описал Джеки и Адама как пару "лучших друзей".

Актерская чета также в восторге от того, что они смогли поработать со своими наследницами над такими фильмами, как "Астронавт" и "Лео".

Адам Сэндлер с женой и дочерьми Фото: Getty Images

"Они чувствуют себя такими счастливыми, что смогли сохранить счастливый и успешный брак в Голливуде", — рассказывает инсайдер.

"Они лучшие друзья и знают, что у них есть что-то особенное. Кроме того, иметь возможность работать вместе со своими детьми — это осуществленная мечта", — дает источник.

Летом 2023 года Адам и Джеки отпраздновали 20-ю годовщину бракосочетания.

"Счастливые 20 лет, моя милая Джеки! Твое "да" было лучшим подарком в моей жизни. Мое сердце твое с первой секунды, когда я тебя увидел, и я люблю и ценю твою преданную душу с каждым днем все больше и больше", — обратился к возлюбленной комедийный актер и показал их архивное фото со свадьбы.

Адам Сэндлер с женой

Напомним, Адам Сэндлер присылает цветы Дженнифер Энистон на День матери.

Также Фокус писал о появлении Адама Сэндлера с женой и дочерьми на премьере фильма.