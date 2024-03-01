"Хозяин сердец": украинцы выбрали самого сексуального актера (фото)
Победителем стал актер театра и кино Алексей Гнатковский. Второе место занял писатель и военный Артем Чех. А "бронзу" получил музыкант, лидер группы Kozak System Иван Лене.
Украинский актер Алексей Гнатковский, сыгравший главную роль в фильме "Довбуш" был признан самым сексуальным артистом года и получил премию "Золотой лифон". Об этом организаторы премии сообщили на странице в Facebook.
По словам организаторов, в этом сезоне они думали над тем, актуальна ли премия "Золотой лифон" вообще на данный момент. Однако посмотрев фильм "Довбуш" с Гнатковским в главной роли решили, что "зачем вообще Золотой Лифон, если его до сих пор не получил Алексей Гнатковский".
"Хозяин наших сердец и влажных простыней, который пленил души. Ивана Довбуша придумали только для того, чтобы мы узнали, какой фантастический этот Алексей Гнатковский. Глаза — отдельный мир, безграничные до безумия. Голос — бархатный. Харизма — надлежащего размера. Ой, правильнее — масштаба. Актерская игра, завораживающая и влюбляющая. Сознательность и ответственность. Большой талант импровизации, изобретательность, острый ум. И чувство юмора — потому что без этого секс-символом не станешь", — так охарактеризовали победителя организаторы премии.
Также они пожелали Гнатковскому новых ролей, чтобы он еще больше радовал зрителей на экране и сцене.
Кто такой Алексей Гнатковский
Алексей Гнатковский родился 9 ноября 1985 года в Ивано-Франковске. В 2008 году окончил Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника по специальности "Политология", позже окончил театральное отделение Института искусств этого же университета. Еще студентом его приняли в театр в качестве артиста балета и артиста вспомогательного состава.
После завершения учебы в Институте искусств в 2008 году стал артистом драмы Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Широкую известность актер приобрел после роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш" режиссера Олеся Санина.
Кто еще получил премию "Золото лифон" в 2024 году
- писатель и военный Артем Чех;
- музыкант, лидер группы Kozak System Иван Лене;
- писатель, волонтер и рокер Сергей Жадан;
- поет и военный Артем Полежака;
- музыкант военный Юрко Юркеш Юрченко;
- музыкант, лидер группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин;
- поэт и военный Павел Вышебаба;
- актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев;
- поэт и военный Дмитрий Лазуткин;
- актер театра и кино Тарас Цымбалюк;
- поэт и военный Александр Лысак;
- фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин;
- писатель и военный Василий Поддубный;
- журналист и литературовед Павел Казарин;
- солист группы Schmalgauzen Михаил Матюхин;
- поэт Павел Коробчук;
- поэт и военный Игорь Митров;
- писатель и волонтер Андрей Любка;
- писатель, музыкант, журналист, волонтер Руслан Горовой.
Напомним, в начале ноября 2023 года журнал People назвал самого сексуального мужчину 2023 года. Титул получил 57-летний американский актер и автогонщик Патрик Демпси, больше всего известный зрителям в роли доктора Дерека Шепарда в сериале "Анатомия страсти".
Ранее мы также писали о том, что самый сексуальный мужчина в мире женился. Роскошную свадьбу сыграли в Марракеше, Марокко. Торжества длились три дня — накануне бракосочетания гости посетили торжественный обед и вечеринку в арабском стиле.