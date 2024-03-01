Умер известный кинорежиссер Паоло Тавиани

Братья Тавиани за годы своей режиссерской карьеры создали несколько легендарных лент, которые получили признание во всем мире. Старший брат Витторио умер 5 лет назад. А младший брат Паоло прожил на 4 года дольше.

В возрасте 92 лет скончался легендарный итальянский кинорежиссер Паоло Тавиани. Событие случилось вчера, 29 февраля, пишет издание ANSA.

В частности, известно, что в последнее время режиссер болел и находился на лечении в одной из римских больниц. Подробностей смерти известного режиссера не разглашается. Также пока не известна и дата прощания с Паоло Тавиани.

Стоит отметить, что Паоло Тавиани стал известным вместе со своим родным братом Витторио Тавиани, который был на 2 года старше его. Витторио Тавиани умер 5 лет назад в возрасте 88 лет. Его младший брат Паоло Тавиани пережил его на 4 года.

Стоит отметить, что в совместной работе братья Тавианни получили немалую славу. В частности, еще в 1977 году братья получили награду "Золотую пальмовую ветвь" в рамках Каннского кинофестиваля фильм-драму "Отец-хозяин", который был снят на основе автобиографической книги Гавино Ледди. В фильме рассказывается история мальчика, который все свое детство работал и мало общался с людьми. Он не умел читать и писать. Однако уйдя в армию юноша начинает открывать для себя мир. Он учится писать и читать, затем открывает для себя мир искусства, литературы и начинает понимать, что в жизни много чего интересного. Его стремительное желание развиваться и узнавать что-то новое не поддерживает его отец, который не понимает зачем это ему. В фильме раскрывается сюжетная линия отношений отца и сына и то с какими проблемами они сталкиваются.

Фото: https://www.ragusanews.com/

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Уже в 1982 году братья Тавиани совместно с режиссером Тонино Гуэррой сняли еще один фильм-драму под названием "Ночь Святого Лаврентия". Эта работа режиссеров также получила Гран-при Каннского кинофестиваля и была номинирована на "Оскар". В фильме раскрывается сюжетная линия в период времен Второй мировой войны, основывается она на эпизодах из жизни отца режиссеров.

Последняя работа братьев Тавиани называлась "Цезарь должен умереть", которая появилась в свет в 2012 году. Тогда фильм получил ряд номинаций и наград, в том числе Золотого медведя 62-го Берлинского международного кинофестиваля.

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