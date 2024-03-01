Брак Джери Халлиуэлл под угрозой из-за секс-скандала с ее мужем, боссом Формулы-1

Участница Spice Girls поддерживала своего мужа, Кристиана Хорнера, но сейчас инсайдеры сообщают о проблемах в браке. Хорнер обменивался сообщениями и фото с сотрудницей.

Брак Джери Халлиуэлл и Кристиана Хорнера впервые оказался под вопросом. Ее друзья сообщили, что певица чувствует себя униженной и не поедет с мужем на Формулу-1 в Бахрейне. Об этом пишет Daily Mail.

В среду пара вздохнула с облегчением, когда Red Bull сняла с Хорнера обвинения в неправомерном поведении и неподобающем поведении после расследования его предполагаемых отношений с сотрудницей.

Но вчера серия сообщений и фотографий WhatsApp была передана десяткам журналистов и ключевым фигурам в спорте, что снова привлекло внимание общественности к скандалу.

Друзья, близкие к Spice Girl, которые решительно поддерживали своего мужа на протяжении девяти лет на протяжении всего внутреннего расследования, теперь рассказали, что она в шоке и чувствует себя униженной.

Джери Халлиуэлл и Кристиан Хорнер Фото: Инстаграм gerihalliwellhorner

Халлиуэлл планировала вылететь на Гран-при, который пройдет в Бахрейне в эти выходные, чтобы публично воссоединиться с мужем. Но друзья поп-звезды заявили, что теперь "крайне маловероятно", что она присоединится к нему.

Вместо этого мать двоих детей останется дома.

Сотни интимных переписок в WhatsApp предположительно между Хорнером и его коллегой были опубликованы через анонимную учетную запись электронной почты.

Друзья, близкие к Spice Girl, сказали, что у нее "переживает кризис из-за утечек информации".

Хорнер и Халлиуэлл на праздничной фотографии, сделанной на неопознанном пляже во время Рождества.

Только за 24 часа до того, как сообщения были опубликованы, Хорнер был одобрен материнской компанией Red Bull, базирующейся в Зальцбурге, и ему сказали, что он может остаться в качестве руководителя команды на чемпионате мира с зарплатой в 8 миллионов фунтов стерлингов в год.

Джери Халлиуэлл и Кристиан Хорнер

Халлиуэлл сказала друзьям, что она "обрадована и воодушевлена" тем, что иски против ее мужа, от которого у нее общий семилетний сын Монти, наконец-то были сняты.

Она была рада, что скандал наконец-то утих, но теперь друзья "перчинки" говорят, что появление интимных сообщений, к которым имеется 79 скриншотов, может "уничтожить" ее.

Другой сказал, что теперь он опасается, как звезда, огорченная секс-скандалом, не сможет пережить такое публичное унижение.

"Джери уже столько лет живет в этом счастливом, счастливом пузыре, она думала, что у нее есть принц и рыцарь в сияющих доспехах, но теперь случилось это. Она думала, что все прошло, она была в восторге и на седьмом небе от счастья, когда узнала, что репутация Кристиана была очищена. А теперь она оказалась в центре скандала", — сказал источник.

Хорнер, который выиграл 13 чемпионатов мира с тех пор, как возглавил команду в 2005 году в возрасте 31 года, ранее поблагодарил свою "очень благосклонную жену" за ее поддержку.

Халлиуэлл и Хорнер общались в социальных сетях, прежде чем у них завязался роман, впервые встретившись на Гран-при Монако в 2009 году.

Однако их отношения начались непросто и подверглись критике после того, как руководитель Red Bull оставил свою давнюю партнершу Беверли Аллен через шесть месяцев после того, как она родила их дочь Оливию.

Халлиуэлл и босс Red Bull связали себя узами брака в церкви Святой Марии в Уоберне, Бедфордшир, в 2015 году.

Джери Халлиуэлл и Кристиан Хорнер Фото: Инстаграм gerihalliwellhorner

Кружевное свадебное платье А-силуэта Halliwell было разработано британским дизайнером Филлипой Лепли.

На свадьбе также присутствовала ее девятилетняя дочь Блубелл, которая родилась у нее со сценаристом Сашей Джерваси в 2005 году.

Среди гостей были бывшая коллега Джери по фильму Spice Girls Эмма Бантон, радиоведущая и певица Майлин Класс, а также телеведущая Аманда Холден.

Напомним, сотрудница Кристина Хорнера обвинила его в контролирующем поведении. Когда скандал утих и обвинения с Хорнера были сняты, в соцсетях оказались скриншоты его переписок.

Ранее Джери собрала бывших коллег по группе Spice Girls, чтобы с размахом отпраздновать свой 50-летний юбилей. Праздник прошел в шикарном имении Джери в Оксфордшире. По слухам, на празднование юбилея Джинджер Спайс потратила около 400 тысяч фунтов.