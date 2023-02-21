Джери Халлиуэлл, самая успешная из Spice Girls вышла в свет с мужем-миллионером

Джинджер Спайс, после замужества Джери Хорнер, вышла в свет в элегантном платье.

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50-летняя Джери Хорнер, до замужества Халлиуэлл, бывшая участница культовой группы Spice Girls, которая не слишком часто появляется на красных дорожках, пришла на церемонию вручения кинопремии BAFTA в Королевском фестивальном зале в воскресенье в Лондоне в сопровождении супруга-миллионера. Об этом пишет Daily Mail.

Джинджер Спайс выглядела ослепительно в платье цвета слоновой кости и роскошных украшениях с синими камнями. Ее сопровождал ее 49-летний супруг Кристиан Хорнер, руководитель команды Формулы-1 Red Bull Racing.

Фото: Getty Images

Джери выбрала юбку из тафты от лондонского свадебного бренда Halfpenny London и дополнила ее блузкой с открытыми плечами и впечатляющим декольте.

Джери Халлиуэлл, которая в Spice Girls носила прозвище Джинджер Спайс, оказалась самой успешной в музыкальном плане среди своих коллег. Она была четырежды номинирована на Brit Awards, выпустила четыре сингла, достигших первого места в британских хит-парадах, а суммарные продажи ее альбомов превышают четыре миллиона копий.

[ + – ] Spice Girls и принц Чарльз Фото: Getty Images

В 2014 году она стала встречаться с Кристианом Хорнером, за которого вышла замуж в мае 2015 года. Через два года у Джери родился сын Монтагю.

Также у нее есть дочь Блюбелл от сценариста Саши Джервази.

Недавно Джери собрала бывших коллег по группе Spice Girls, чтобы с размахом отпраздновать свой 50-летний юбилей. Праздник прошел в шикарном имении Джери в Оксфордшире. По слухам, на празднование юбилея Джинджер Спайс потратила около 400 тысяч фунтов.

По слухам, легендарная группа снова может собраться, но уже по более весомой причине. По слухам, Spice Girls в полном составе могут выступить на коронации короля Карла, которая пройдет в мае 2023 года. Королю всегда нравилась их музыка, так что это вполне вероятно.

Последний раз группа Spice Girls выступала в полном составе на церемонии закрытия Олимпийских игр в 2012 году. Группа спела две песни — Wannabe и Spice Up Your Life. В 2019 году девушки снова воссоединились и отправились в концертный тур. Не было только Виктории Бекхэм, которая не могла присоединиться.