Джері Галлівелл, найуспішніша зі Spice Girls вийшла у світ із чоловіком-мільйонером

Джинджер Спайс, після заміжжя Джері Горнер, вийшла у світ в елегантній сукні.

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50-річна Джері Горнер, до заміжжя Галлівелл, колишня учасниця культового гурту Spice Girls, яка не дуже часто з'являється на червоних доріжках, прийшла на церемонію вручення кінопремії BAFTA у Королівському фестивальному залі в неділю в Лондоні у супроводі чоловіка. Про це пише Daily Mail.

Джинджер Спайс виглядала сліпуче у сукні кольору слонової кістки та розкішних прикрасах із синім камінням. Її супроводжував її 49-річний чоловік Крістіан Горнер, керівник команди "Формули-1" Red Bull Racing.

Фото: Getty Images

Джері обрала спідницю з тафти від лондонського весільного бренду Halfpenny London і доповнила її блузкою з відкритими плечима та разючим декольте.

Джері Галлівелл, яка в Spice Girls мала прізвисько Джинджер Спайс, виявилася найуспішнішою у музичному плані серед своїх колег. Вона була чотири рази номінована на Brit Awards, випустила чотири сингли, які досягли першого місця в британських хіт-парадах, а сумарний продаж її альбомів перевищує чотири мільйони копій.

[ + – ] Spice Girls і принц Чарльз Фото: Getty Images

У 2014 році вона почала зустрічатися з Крістіаном Горнером, за якого вийшла заміж у травні 2015 року. Через два роки у Джері народився син Монтаґю.

Також вона має доньку Блюбелл від сценариста Саші Джервазі.

Нещодавно Джері зібрала колишніх колег по групі Spice Girls, щоб із розмахом відсвяткувати свій 50-річний ювілей. Свято пройшло в розкішному маєтку Джері в Оксфордширі. За чутками, на святкування ювілею Джинджер Спайс витратила майже 400 тисяч фунтів.

За чутками, легендарний гурт знову може зібратися, але вже з більш вагомої причини. За чутками, Spice Girls у повному складі можуть виступити на коронації короля Карла, яка відбудеться у травні 2023 року. Королю завжди подобалася їхня музика, тож це цілком можливо.

Востаннє гурт Spice Girls виступав у повному складі на церемонії закриття Олімпійських ігор у 2012 році. Гурт заспівав дві пісні — Wannabe та Spice Up Your Life. У 2019 році дівчата знову возз'єдналися та вирушили в концертний тур. Не було лише Вікторії Бекхем, яка не могла приєднатися.