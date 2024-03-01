58-летняя Элизабет Херли поразила поклонников стройной фигурой в латексном купальнике (фото)

Актриса Лиз Херли надела черный купальник для новой фотосессии. Поклонники звезды написали по этому поводу лестные комментарии.

Знаменитая британская актриса, модель и продюсер Элизабет Херли привела своих поклонников в восторг, продемонстрировав подтянутую фигуру в черном латексном купальнике во время фотосессии для модного журнала. Она еще раз доказала, что возраст – это всего лишь цифра, сообщает Еxpress.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фотографий. На одном снимке Лиз изображена с руками, продетыми через гимнастические обручи, а на другом черно-белом фото она показана крупным планом под дождем. "Счастливого 50-го выпуска @thepopmag", — подписала публикацию Херли.

Многие из ее 2,9 миллионов ее подписчиков с восторгом отреагировать на потрясающие фотографии. Один человек написал: "Вы меня поразили… просто потрясающе", а второй фанат отметил: "Фото 2 просто феноменально артистично, Мисс а-ля Херли!". Третий прокомментировал: "Все еще самая красивая женщина на планете", а четвертый написал: "Самая красивая женщина, которая когда-либо жила!".

Известно, что недавно актриса вернулась из отпуска в Австрии. Лиз отдыхала в санатории, где прошла курс детоксикации.

Что известно об Элизабет Херли

Элизабет Джейн Херли — британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер. Родилась 10 июня 1965 году в Хэмпшире, Великобритания. Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57" с Уэсли Снайпсом в главной роли, который вышел на экраны в 1992 году. Она снималась с Хью Грантом, Джином Хэкменом и Сарой Джессикой Паркер. Но одной из самых удачных и известных ее работ остается роль привлекательного дьявола в фильме "Ослепленный желаниями" (2000). В 2015 году Херли исполнила главную роль в мыльной опере "Члены королевской семьи".

У Элизабет есть взрослый сын Дэмиан Чарльз Херли, отцом которого является ее бывший жених бизнесмен Стив Бинг. Херли — крестная мама двух сыновей Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклина и Ромео.

Ранее, 29 февраля Фокус писал о том, что Элизабет Херли снялась в откровенном режиссерском дебюте своего сына. Актриса появилась в трейлере нового фильма "Строго конфиденциально".