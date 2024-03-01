Ким Кардашьян разозлилась на Канье Уэста из-за его лишней болтливости

Ким Кардашьян очень не нравится, что Канье выносит их проблемы в публичную плоскость, подвергая опасности детей.

Не успел рэпер Канье Уэст призвать своих поклонников бойкотировать Adidas, как следующей на очереди стала его бывшая жена Ким Кардашьян, которую он снова публично начал распекать из-за детей на своей странице в Instagram. Это очень не понравилось звезде реалити-шоу, пишет TMZ.

Музыкант попросил ее забрать их четверых детей из эксклюзивной начальной школы, которую они сейчас посещают.

"Ким забери моих детей из Сьерра-Каньона, теперь это фальшивая школа для знаменитостей, которых использует "система", – написал Канье большими буквами.

Канье Уэст публично назвал школу, куда ходят его дети Фото: kanyewest/instagram

По информации издания, Ким "разочарована его постоянными публичными нападками и тем, что он называет школу, потому что это каждый раз создает проблемы безопасности и защищенности их детей".

Более того, ей очень не понравилось то, что Канье уверяет детей, что школа им не нужна, хотя она считает по-другому. Именно поэтому она записала детей в Сьерра-Каньон из-за ее репутации "фантастической школы". Как мать Ким хочет, что ее детям "нужна последовательность в жизни".

"Единственное решение, которое Канье предложил в знак протеста против школы, в которой дети учатся с дошкольного возраста, — это отдать их к неаккредитованным учителям и в свою собственную неаккредитованную школу Донда, которая пронизана судебными исками", — добавил инсайдер.

У Ким и Канье четверо детей Фото: Instagram/kimkardashian

Ранее Ким разрешала детям посещать внеклассные мероприятия в Донде, однако после ее закрытия она забрала их оттуда.

Канье Уэст при случае любит покритиковать то, что он называет "системой".

"Система забрала меня от моего отца, и система забрала меня от моих детей. Когда система набирает спортсменов, они избегают работать с теми, в жизни которых есть отец, потому что ими труднее манипулировать", – заявлял он.

После развода Ким и Канье разделили опеку над детьми, однако Уэст постоянно обвиняет бывшую жену в том, что редко видится с ними.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян попросила Бьянку Цензори поскромнее одеваться рядом с ее детьми.