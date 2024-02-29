Канье Уэст призвал бойкотировать Adidas (видео)

Рэпер заявил, что бренд подал против него иск на $250 миллионов и продает новую обувь от имени его марки, которую он не утверждал.

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46-летний американский рэпер Канье Уэст призвал своих поклонников бойкотировать спортивный бренд Adidas за то, что тот якобы выпускает поддельные Yeezys и судится с ним на $250 миллионов пишет Billboard.

По его словам, Adidas решил дать зеленый свет кроссовкам Steel Grey 350 V2 с его дизайном. Это музыканту сильно не понравилось.

"Любой, кто любит Ye, не стал бы покупать эти поддельные Yeezy. Я никогда не делал таких расцветок, мне за них не платят, и Аdidas подает на меня в суд. Все новые, не одобренные 350-е, отвратительные, а все знают, что 350-е были банальными. Они не только выпускают поддельные расцветки, которые не одобрены, они предъявляют мне иск на $250 миллионов, и они также не платят мне за ту обувь, которую они выпускают, на которой написано мое имя", – возмутился Уэст.

Недавно бренд объявил, что продаст часть оставшихся запасов Yeezy. Компания разорвала партнерские отношения с Канье в 2022 году после череды его разжигающих ненависть высказываний и антисемитских комментариев. Теперь Adidas заявляет, что часть доходов от таких продаж пойдет группам, которые "борются с дискриминацией и ненавистью, включая расизм и антисемитизм".

Пока что нет никаких доказательств того, что Adidas подал какой-либо новый иск против Уэста или его компаний. В декабре прошлого года бренд подал иск против Yeezy LLC Уэста на том основании, что "расистские, антисемитские и другие оскорбительные публичные заявления и поведение" Уэста нарушили их партнерское соглашение и нанесли "значительный ущерб" бренду.

Тем временем в семейной жизни Канье назревают новые неприятности. Отец его жены Бьянки Цензори хочет серьезно поговорить с зятеи по поводу того, что тот выславляет его дочь в непристойном свете, одевая ее, как девушку легкого поведения.

Ранее Фокус писал, что на Канье Уэста подали в суд из-за нового альбома.