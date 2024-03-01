"Разъяренная" королева Камилла сказала два слова принцессе Шарлотте, — эксперт

Напряженный момент заметили читатели по губам. Это произошло на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

"Разъяренная" королева Камилла сказала два слова для принцессы Шарлотты в напряженный момент. Об этом пишет Mirror.

Было замечено, как королева Великобритании Камилла "ругала" внучку своего мужа, короля Чарльза III, принцессу Шарлотту во время напряженного и важного момента. Это заметил читатель по губам.

Королевская семья попрощалась с покойной королевой Елизаветой II 19 сентября 2022 года. В какой-то момент принц Джордж и принцесса Шарлотта, дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, стояли позади короля Чарльза III и других членов королевской семьи.

Джереми Фриман, эксперт по чтению по губам, заметил, как принц Джордж пытался ущипнуть свою сестру, что побудило Шарлотту вскрикнуть от боли и повернуться лицом к старшему брату, прежде чем, казалось, она сказала "ой!". Позади них было видно, как Меган Маркл склонила голову и улыбалась Шарлотте. Однако активное поведение внуков мужа разозлило королеву Камиллу, которая нахмурилась, указала на Шарлотту, а затем обратилась к Кейт Миддлтон, сказав: "Возьми ее".

Королевская семья на похоронах королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

По словам других чтецов по губам, принцесса Шарлотта в течение дня рассказывала Джорджу, когда ему надо было поклониться и другие особенности королевского этикета. Единственная дочь принца и принцессы Уэльских часто поучает своих братьев — принца Джорджа и принца Луи.

Принцесса Шарлотта на похоронах королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

Напомним, какой титул получит принцесса Шарлотта, когда Уильям станет королем.

Также Фокус писал о чертах принцессы Шарлотты, которые делают ее популярной в школе.