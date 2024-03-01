"Меня просто искалечили": экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала, как едва не умерла во время родов (видео)

Татьяна Литвинова призналась, что хотела второго ребенка, однако в жизни не сложилось. Шеф-повар также рассказала, почему больше не может забеременеть естественным путем.

Известная шеф-повар, ресторатор и экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф Украина" Татьяна Литвинова рассказала, как из-за халатности врачей, едва не умерла после родов сына. Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

В частности, Татьяна призналась, что больше не может самостоятельно иметь детей, поскольку после первой беременности были проблемы по женской части. Как выяснилось, после родов шеф-повару занесли инфекцию, из-за которой она едва не умерла.

"У меня просто из-за первых родов, меня просто искалечили, не было у меня шанса больше забеременеть. Я чуть не умерла после первых родов. Потому, что меня сохранили более-менее здоровой и собрали, это огромное счастье. Занесли инфекцию. Хотели удалять матку. У меня было 8 курсов антибиотиков после родов. Это была инфекция, которая уже жила в роддомах. Я была насколько ослаблена, что мой иммунитет не мог бороться. Но меня еще сохранили, чтобы я могла родить ребенка, но я уже не могу больше сама забеременеть",- призналась Литвинова.

1:08:29 — "Я думала об ЭКО"

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Ресторатор также рассказала, что еще будучи во втором браке задумалась о рождении второго ребенка. Сделать она это хотела путем ЭКО, однако тогда так и не решилась.

"У меня было такое время в жизни, во втором супружестве, когда я даже задумывалась об ЭКО. Со вторым мужем я прям уговаривала его, чтобы мы еще родили ребенка, но меня остановила фраза: "Я тебя поддержу в этом проекте". Не было для кого рожать, только для себя. А я считаю все же, что мы соединены из двух половинок — из маминой и папиной. У меня уже этот вопрос закрыт. Теперь я жду внуков",- призналась Литвинова.

Напомним, в феврале экс-судью "МастерШеф" Татьяну Литвинову госпитализировали в больницу. Кроме этого, на фронте погиб участник кулинарного шоу "МастерШеф" Николай Молотов.