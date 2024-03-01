Идеальная альтернатива: 5 бодрящих напитков без кофеина, которые заменят кофе

Если вы хотите уменьшить количество кофе в своем рационе, воспользуйтесь альтернативами, которые помогут вам мягко отказаться от кофеина. Эти напитки также дадут вам заряд энергии, не подвергая риску здоровье.

Многие люди буквально литрами поглощают кофе, чтобы поддерживать уровень энергии и работоспособность. Но со временем это может отразиться на здоровье, поэтому лучше выбирать напитки с меньшим количеством кофеина или и вовсе без него. Они являются отличной альтернативой традиционным напиткам с кофеином, таким как кофе, чай и энергетические напитки. Об этом пишет Health Shots

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По данным Национального центра дополнительного и интегративного здоровья , большое количество кофеина может вызвать серьезные заболевания, такие как нарушения сердечного ритма, увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления. Высокий уровень кофеина также связан с нарушениями сна, проблемами пищеварения, беспокойством и обезвоживанием.

Кофеин полезен только в пределах 400 миллиграммов в день на человека, говорит диетолог Приянка Рохтаги . Если все эти аргументы оказались для вас убедительны, перейдите на более здоровые напитки с низким содержанием кофеина.

Травяной чай

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Травяные чаи, например, ромашковый, мятный и ройбуш, — это напитки с низким содержанием кофеина, тем не менее очень вкусные и полезные. Каждый травяной чай имеет свой уникальный вкус и потенциальную пользу для здоровья. Кроме того, эти травяные настои оказывают успокаивающее действие, что делает их отличным инструментом для релаксации и прекрасным выбором перед сном.

Напитки без кофеина

Кофе и чай без кофеина — отличные альтернативы классическому кофе. Эти напитки подвергаются экстракции с помощью различных процессов удаления кофеина, таких как методы на основе растворителей, воды или углекислого газа, чтобы удалить большую часть кофеина, сохраняя при этом сущность и вкус исходных зерен или листьев. Кофе без кофеина сохраняет свой богатый аромат и вкус, предлагая приятную альтернативу для тех, кто любит ритуал потребления кофе без сопутствующего стимулирующего эффекта.

Чайный гриб

Чайный гриб — это игристый ферментированный чай, который появился в Китае более 2000 лет назад, но лишь недавно завоевал популярность в других странах. Это отличный вариант для людей, которые хотят добавить в свой рацион напиток с низким содержанием кофеина. Считается, что одна чашка чайного гриба содержит всего 15 миллиграммов кофеина, что намного меньше, чем в чае и кофе. Он также содержит пробиотические бактерии, что делает его полезным напитком для вашего здоровья.

Зеленый чай

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Если вы хотите перейти на напиток, который полезен не только для здоровья, но и для фигуры, попробуйте зеленый чай. Считается, что в нем гораздо меньше кофеина, чем в кофе. По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США , одна чашка зеленого чая содержит около 30-50 миллиграммов кофеина по сравнению с кофе, в котором около 80-100 миллиграммов.

Цикорий

Цикорий — еще одна отличная альтернатива с низким содержанием кофеина, которая предлагает насыщенный вкус без возбуждения нервной системы. Этот напиток готовят из растения из семейства одуванчиков, — поясняет диетолог. Это вкусный напиток, по вкусу отдаленно напоминающий кофе.

Теперь вы знаете о напитках с низким содержанием кофеина, которые дадут вам заряд энергии, не вызывая проблем со здоровьем. Однако обязательно проконсультируйтесь с врачом и пейте умеренно, независимо от того, что вы выберете.

Напомним, 5 причин отказаться от кофеина, чтобы улучшить здоровье.

Ранее Фокус писал о том, что кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, и его употребление натощак может привести к увеличению ее секреции.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.