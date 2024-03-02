2 марта 2024 года: Феодота Киринейского - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше воздержаться от безудержного веселья. Теплый ветер в этот день — к дождливому лету.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память мученика Феодота Киринейского. Обычно ему молятся о здоровье близких.
Что нельзя делать 2 марта:
- ссориться, желать зла людям
- обижать близких
- веселиться, петь, плясать
- нарушать пост
Народные приметы и поверья:
- мороз — к жаркому лету
- метель — травы будут плохо прорастать
- теплый ветер — к дождливому лету
- дождь — к засушливому маю
День ангела празднуют:
Агафон, Арсений, Евфалия, Троадий, Феодот
Родились в этот день:
1962 — Джон Бон Джови, американский певец, музыкант и актер, основатель рок-группы "Bon Jovi".
1968 — Дэниел Крейг, английский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда и Микаэля Блумквиста.
А также в этот день:
1918 — в УНР приняли первый закон о гражданстве Украины;
1918 — войска УНР освободили Киев от большевиков;
1923 — в США вышел первый номер журнала "Time";
1983 – вышел первый в мире компакт-диск и CD-проигрыватель;
1993 — основана Академия медицинских наук Украины;
2022 — лауреаты Нобелевской премии в разных областях подписались под открытым письмом в поддержку свободного независимого украинского государства и народа перед лицом российской агрессии.