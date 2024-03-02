2 марта 2024 года: Феодота Киринейского - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше воздержаться от безудержного веселья. Теплый ветер в этот день — к дождливому лету.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память мученика Феодота Киринейского. Обычно ему молятся о здоровье близких.

Что нельзя делать 2 марта:

ссориться, желать зла людям

обижать близких

веселиться, петь, плясать

нарушать пост

Народные приметы и поверья:

мороз — к жаркому лету

метель — травы будут плохо прорастать

теплый ветер — к дождливому лету

дождь — к засушливому маю

День ангела празднуют:

Агафон, Арсений, Евфалия, Троадий, Феодот

Родились в этот день:

1962 — Джон Бон Джови, американский певец, музыкант и актер, основатель рок-группы "Bon Jovi".

1968 — Дэниел Крейг, английский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда и Микаэля Блумквиста.

А также в этот день:

1918 — в УНР приняли первый закон о гражданстве Украины;

1918 — войска УНР освободили Киев от большевиков;

1923 — в США вышел первый номер журнала "Time";

1983 – вышел первый в мире компакт-диск и CD-проигрыватель;

1993 — основана Академия медицинских наук Украины;

2022 — лауреаты Нобелевской премии в разных областях подписались под открытым письмом в поддержку свободного независимого украинского государства и народа перед лицом российской агрессии.