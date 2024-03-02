2 березня 2024 року: Феодота Киринейського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще утриматися від гучних веселощів. Теплий вітер цього дня — до дощового літа.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Феодота Киринейського. Зазвичай йому моляться за здоров'я близьких.

Що не можна робити 2 березня:

сваритися, бажати зла людям

ображати близьких

веселитися, співати, танцювати

порушувати піст

Народні прикмети та повір'я:

мороз — до спекотного літа

хуртовина — трави будуть погано проростати

теплий вітер — до дощового літа

дощ — до посушливого травня

День ангела святкують:

Агафон, Арсеній, Євфалія, Троадій, Феодот

Народилися в цей день:

1962 — Джон Бон Джові, американський співак, музикант і актор, засновник рок-групи "Bon Jovi".

1968 — Деніел Крейг, англійський актор, виконавець ролі Джеймса Бонда і Мікаеля Блумквіста.

А також у цей день:

1918 — в УНР ухвалили перший закон про громадянство України;

1918 — війська УНР звільнили Київ від більшовиків;

1923 — у США вийшов перший номер журналу "Time";

1983 — вийшов перший у світі компакт-диск і CD-програвач;

1993 — засновано Академію медичних наук України;

2022 — лауреати Нобелівської премії в різних галузях підписалися під відкритим листом на підтримку вільної незалежної української держави і народу перед лицем російської агресії.