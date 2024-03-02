Икона моды Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет

Дизайнер проработала всю свою жизнь, потому что считала выход на пенсию участием "хуже смерти".

В штате Флорида умерла известный дизайнер интерьеров и икона моды Айрис Апфель на 103-м году жизни. Информацию о смерти подтвердила семья модели в Инстаграме.

Айрис Апфель родилась 29 августа 1921 года в Квинсе и была единственным ребенком в семье. С 1950 года женщина занималась текстильным бизнесом, а затем меняла деятельность на другие. Афель в свои 80-90 лет устанавливала тенденции в дизайне. Она никогда не уходила на пенсию, потому что считала это участием "хуже смерти".

В 1948 году Апфель вышла замуж за Карла Апфеля, с которым она основала компанию Old World Weavers. Они были в браке всю свою жизнь. Муж дизайнера ушел из жизни в 2015 году в возрасте 100 лет. У них не было детей.

"Я была замужем 68 лет. Это очень много проведенного вместе времени. Иногда казалось, что мы вместе уже целый век, а иногда — что только мгновение", — говорила Апфель о своем браке.

За время своей работы икона моды сотрудничала с известными компаниями Harperʼs Bazaa, L'Officiel, Elle, Vogue, последний модельный контракт она заключила в возрасте 97 лет. Также легендарный бренд Jimmy Choo выпустил модель туфель Iris, посвященных Апфель, а для презентации своей книги Iris Accidental Icon Бергдорф Гудман создала Барби-версию инфлюенсерки.

В Instagram-профиле Айрис Афели 3 млн подписчиков. Она была единственным человеком старше 100 лет с таким количеством подписчиков.

"Сегодня необходимо быть уверенным в себе, иначе вы просто не справитесь. И фантазия — это то, чего так не хватает современному миру. Фантазия — это очень-очень мощное явление. Почему бы именно сегодня смело не заявить о себе: надеть какую-то вещь, которая бы транслировала миру: "А вот и я!" — Апфель.

Напомним, Фокус собрал лучшие советы по стилю и жизни от Айрис Апфель по случаю ее 102-го Дня рождения.

В 2022 году Айрис Апфель представила линейку яркой косметики от бренда Ciaté London.