3 марта 2024 года: мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя выносить мусор после заката солнца. Прилетели скворцы в этот день — к хорошему урожаю зерновых.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска. Они не согласились отречься от веры, за что были подвергнуты пыткам. Братья Клеоник и Евтропий были распяты. Василиска закололи мечом.

Также 3 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день дикой природы.

Что нельзя делать 3 марта:

ходить в лес

одалживать деньги и брать их взаймы

выносить мусор после заката солнца

Народные приметы и поверья:

прилетели скворцы — к хорошему урожаю зерновых

снег тает и снова идет — к затяжной весне

воробьи купаются в лужах — к солнечной погоде

День ангела празднуют:

Василиск, Евтропий, Зинон, Зоил, Клеоник, Марфа, Михаил, Пиама

А также в этот день:

1866 — в Киеве открыта публичная библиотека (теперь — Национальная парламентская библиотека Украины)

1875 — премьера в Париже оперы "Кармен" Жоржа Бизе, завершившаяся провалом

1875 — в Монреале, на катке "Виктория" состоялся первый официальный матч по хоккею с шайбой

1894 — в парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза

1919 — из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправлена первая в мире международная авиапочта.

1923 — в продажу поступил первый в мире новостной еженедельник — "Time"

1945 — открылась Львовская областная картинная галерея

1947 — вступил в действие первый агрегат восстановленной Днепровской ГЭС

1955 — Элвис Пресли впервые появился на телевидении