4 марта 2024 года: Герасима Иорданского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя браниться, обижаться, злословить, завидовать. Теплая и солнечная погода в этот день — к богатому урожаю.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Герасима Иорданского. Всю свою жизнь он проповедовал непреклонную веру во Христа, много молился, часто отказывался от пищи и работал. В Иорданской пустыне обустроил монастырь, где ввел монашеский устав. Обладал даром предвидения. Всемирно известна история о том, как Герасим приручил дикого льва, вылечив зверя от ран.

Что нельзя делать 4 марта:

отказывать в помощи

носить новую обувь

ругаться, повышать голос

нарушать пост

Народные приметы и поверья:

Увидеть грача — год будет удачливым

Теплая и солнечная погода — к богатому урожаю

Пошел дождь — лето будет засушливым

В оконце постучалась птица — в хорошим новостям

Домашний питомец весь день спит — скоро похолодает

День ангела празднуют:

Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков

Родились сегодня:

1678 — Антонио Вивальди (ум. 1741), итальянский композитор, скрипач, дирижер

1870 — Евгений Патон (ум. 1953), советский ученый-механик, инженер, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве

1949 — Владимир Ивасюк (убит в 1979), украинский поэт и композитор, Герой Украины (2009)

1963 — Джейсон Ньюстед, американский рок-музыкант, бас-гитарист группы "Metallica"

А также в этот день:

1789 — Вступила в силу Конституция США; в Нью-Йорке начал работу первый конгресс США

1837 — форт Чикаго на берегу озера Мичиган получил статус города

1848 — введено всеобщее избирательное право для мужчин во Франции

1877 — американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон

1880 — в американской газете "Нью-Йорк Дейли График" опубликована первая в мире репродукция фотографии

1882 — первые британские электрические трамваи запущены в Лейтонстоуне

1918 — Украинская Центральная рада приняла постановление о регистрации гражданства Украины

1918 — в Атлантическом океане, в районе Бермудского треугольника, исчезло военно-морское судно "Циклоп". 306 человек пропали без вести

1975 — Чарли Чаплин произведен в рыцари