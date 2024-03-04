"Это счастье": Сэм Асгари высказался о разводе с Бритни Спирс

Звездная пара встречалась около шести лет прежде, чем пожениться в 2022. Через год они сообщили о разводе.

30-летний американский фитнес-тренер Сэм Асгари высказался о разводе с 42-летней певицей Бритни Спирс. Об этом пишет People.

Бывший муж поп-звезды лишь благодарен Бритни за их совместную историю.

"Это было счастье иметь возможность жить с кем-то в течение длительного времени. И люди расходятся, и люди идут дальше", — считает Асгари.

Несмотря на то, что именно Сэм подал на развод с артисткой, он не желает ей чего-то плохого, а лишь с благодарностью может вспомнить их роман и брак.

Сэм Асгари и Бритни Спирс Фото: instagram samasghari

Фитнес-тренер признался, что не понимает людей, которые сначала живут вместе и признаются друг другу в любви, а потом поливают публично друг друга грязью.

"Это то, чего я никогда не сделаю, потому что у меня был только удивительный опыт и замечательная жизнь, и это всегда будет частью моей жизни, разделом моей жизни", — добавил бывший муж Бритни Спирс.

Сэм Асгари и Бритни Спирс Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Сейчас 30-летний Асгари сосредоточен на дальнейшей карьере и соблюдении "здорового образа жизни". С Бритни они поженились в 2022, а уже через год объявили о разводе. Весной 2022 певица даже была беременна, однако пережила выкидыш. До свадьбы пара встречалась около шести лет.

Напомним, чем Сэм Асгари решил заниматься после развода с Бритни Спирс.

Также Фокус писал о реакции Сэма Асгари на то, что Бритни Спирс назвала его "подарком от Бога".