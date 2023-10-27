Сэм Асгари отреагировал на слова Бритни Спирс, что он "подарок от Бога"

Рукопись книги "Женщина во мне" была подана в издательство до решения пары развестись летом 2023 года.

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29-летний американо-иранский тренер и актер Сэм Асгари отреагировал на свое положительное описание в мемуарах Бритни Спирс, 41. Об этом пишет Page Six.

"Честно говоря, это заставило меня улыбнуться", — признался бывший муж артистки.

"Я ужасно горжусь ею и надеюсь, что она покорит мир", — добавил Асгари.

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Бритни Спирс рассказала о "встрече" с потусторонним миром

Бритни Спирс завершила свои мемуары "Женщина во мне" до того, как Сэм Асгари подал на развод с ней в августе 2023 года после 14 месяцев брака.

Источники ранее сообщили, что певица "дала свое последнее разрешение" издателям за две недели до того, как она и третий муж решили развестись.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

В частности, знаменитость назвала своего экс-возлюбленного "подарком от Бога".

"Я ценю его стабильность. Мне нравится, что он даже не пьет", — писала Бритни.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: instagram samasghari

Она вспомнила, как экс-возлюбленные встретились в октябре 2016 года на съемках ее клипа "Slumber Party", и она была "мгновенно влюблена" в красивого иранца.

"Я знала, что немедленно хочу его в своей жизни", — добавила Спирс. "Химия с нами в начале была сумасшедшей. Мы не могли оторвать руки друг от друга".

Звездная пара встречалась почти шесть лет, прежде чем пожениться в июне 2022 года.

Напомним, Бритни Спирс уже подогрела слухи о новых отношениях на фоне развода с третьим мужем.

Также Фокус писал о причинах развода Бритни Спирс и Сэма Асгари.