Правильное начало дня: 5 утренних ритуалов, которые помогут похудеть

Для того чтобы стать обладательницей фигуры мечты, не обязательно сутками пропадать в спортзале, достаточно немного изменить свои привычки. Освойте простые утренние ритуалы, чтобы быстро привести свой вес в норму.

Ошибочно думать, что для похудения нужно много тренироваться и сидеть на жесткой диете. На самом деле, похудеть можно даже не надевая кроссовки по утрам. Чтобы похудеть здоровым и устойчивым образом и не стать жертвой "эффекта йо-йо", вам следует соблюдать правильный распорядок дня. Об этом пишет Fit For Fun.

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Высыпайтесь

Фото: Freepik

Сон является важным компонентом достижения и поддержания комфортного веса. Потому что недостаток сна может нарушить баланс гормонов и вызвать тяге к вредной пище. Кроме того, при недостатке сна снижается уровень энергии и работоспособность. Если у вас нет времени утром поспать подольше и приходится рано просыпаться, то накануне вечером нужно раньше лечь спать.

Важно ни в коем случае не нажимать кнопку повтора на будильнике, как бы комфортно вам было в теплой постели. Такое действие приводит к тому, что ваш мозг больше не знает, ему нужно спать или просыпаться. Это не только отнимет драгоценную энергию по утрам, но и заставит вас чувствовать себя вялым в течение всего дня.

Как бы вам не было сложно, после звонка будильника сразу де встаньте с кровати и отправляйтесь выполнять все свои утренние дела. Ваш мозг отблагодарит вас за это концентрацией и энергией.

Ловите солнечные лучи

Свежий воздух и солнечный свет заставляют сонных ворчливых людей взбодриться и проснуться. Солнечный свет является основным и наиболее важным источником витамина D.

Кроме того, дефицит витамина D может способствовать увеличению веса, поэтому, как только прозвенит будильник, откройте шторы и окна, впустив в свою квартиру свежий воздух и свет.

Таким образом, ваши глаза лучше привыкнут к дневному свету, и вы разбудите свой организм совершенно естественными способами.

Завтракайте сбалансировано

Фото: Freepik

Обязательно ешьте белок в первый прием пищи, так как он помогает сохранять чувство сытости дольше, чем завтрак, богатый углеводами или жирами с таким же количеством калорий. Кроме того, белок по утрам предотвращает тягу к вредным перекусам, поскольку чувство сытости сохраняется дольше.

Не забывайте про перекус

Если вы хотите сохранить здоровье и стройность, важно заботиться обо всех своих приемах пиши заранее. Если у вас нет времени готовить по утрам, приготовьте хотя бы полезные перекусы, которые можно взять с собой на работу. Вариантов множество, все зависит от ваших предпочтений: яблоки, немного орехов или овощные палочки отлично подойдут для здорового перекуса.

Улучшайте кровообращение

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Это не обязательно должен быть утренний визит в спортзал. Просто используйте любую возможность активно подвигаться. Например, выберите ступеньки вместо лифта или используйте поездку на работу в качестве перетренировки, совершите быструю прогулку или сядьте на велосипед и покатайтесь. Занятия на свежем воздухе помогут вам не только проснуться, но и взбодриться, зарядив энергией на весь день. Утренние упражнения также сжигают калории и ускоряют обмен веществ.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.