Сильвестр Сталлоне с женой вышел на красную дорожку (фото)

Звездные супруги посетили благотворительное событие. amfAR является одной из ведущих некоммерческих организаций в мире, занимающейся поддержкой исследований СПИДа.

77-летний американский актер Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин, 55, посетили гала-концерт amfAR Palm Beach в Палм-Бич, штат Флорида. Об этом пишет Daily Mail.

Событие является частью проектов некоммерческой организации по сбору средств в рамках ее миссии "положить конец глобальной эпидемии СПИДа с помощью инновационных исследований". amfAR, Фонд исследования СПИДа, является одной из ведущих некоммерческих организаций в мире, занимающейся поддержкой исследований СПИДа, профилактики ВИЧ, образования по лечению.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин Фото: Getty Images

Жена Сильвестра Сталлоне появилась на благотворительном событии в черном платье с прозрачными рукавами с узором, разрезом спереди и глубоким декольте. Флавин надела черные туфли с открытым носом на каблуках.

Модель дополнила вечерний образ разнообразными кольцами, серьгами и ожерельями, а свои волосы оставила распущенными.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин Фото: Getty Images

Дженнифер держалась за правую руку своего мужа, когда они позировали на красной дорожке. Сталлоне был в синем костюме, который он сочетал с рубашкой более светлого оттенка и туфлями.

Пара, которая едва не развелась в 2022 году после 25 лет брака, переехала из Калифорнии во Флориду. Супруги являются родителями 27-летней Софии, 25-летней Сикстины и 21-летней Скарлетт.

Напомним, Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин посетили концерт Джастина Тимберлейка.

Также Фокус писал о переезде звездной семьи во Флориду.