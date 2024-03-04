Осужденному за ДТП Ефремову согласовали ходатайство об УДО: что его ждет, — росСМИ

Ефремов был приговорен к 7,5 годам колонии в 2020 году по делу о смертельном ДТП. На данный момент он отбыл половину своего срока.

Российскому актеру Михаилу Ефремову, которого в отправили в колонию за совершенное пьяное ДТП с летальным исходом, согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщило росмедиа Mash в понедельник, 4 марта.

По информации СМИ, заседание в белгородской колонии №4, где сидит актер, прошло накануне. Руководство колонии уже дало положительный ответ и направило бумаги в Алексеевский суд Белгородской области — там будет принято окончательное решение в ходе заседания.

Сейчас за плечами у Ефремова больше половины срока в 7,5 лет с учетом времени в СИЗО. Первое прошение об УДО актер подал год назад, но его не одобрили.

Несколько позже информацию о том, что администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении, подтвердил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

" Ефремов получил 7,5 лет строгого режима, это был один из самых суровых приговоров по аналогичным преступлениям. Отбыл с учетом СИЗО он уже более половины срока. Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь", — сказал Волков.

Он также выразил надежду, что Ефремов вернется в обычную жизнь и будет транслировать обществу те понимания, которые он вынес из жизненного урока.

Почему Михаил Ефремов оказался в тюрьме?

В июне 2020 года, тогда 57-летний Михаил Ефремов стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия на одной из дорог Москвы. Тогда машина актера выехала на встречную полосу и столкнулась с легковым фургоном. В автомобиле погиб водитель Сергея Захарова, который возрастом был такой же как Ефремов. На момент аварии водитель был жив, его даже успели госпитализировать в больницу, однако от полученных травм он скончался.

Известно, что на момент аварии Ефремов был в нетрезвом состоянии. Именно поэтому он не справился с управлением, поскольку ехал на большой скорости. Уже через два месяца суд признал вину Ефремова и приговорил его к 8 годам заключения в колонии общего режима. Актера также обязали выплатить денежную компенсацию семье погибшего в размере 800 тысяч рублей. Впоследствии срок наказания для актера сократили до семи с половиной лет.

Напомним, в конце мая 2021 года Михаила Ефремова перевели на домашний арест и разрешили гулять по Москве. Тогда источники сообщили, что Михаил Ефремов активно сотрудничает со следствием и согласился сдать торговцев наркотиками. Для этого ему якобы обеспечили особые условия по программе защиты свидетелей, перевезли в Москву и не стали отправлять в СИЗО в целях безопасности.

Кроме того в начале марта 2021 года мы писали о том, что осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова номинировали на кинопремию. Артист был выдвинут как номинанта в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за съемки в фильме "Француз" Андрея Смирнова.