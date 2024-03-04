Король Чарльз ІІІ и королева Камилла планируют посетить Австралию в этом году (фото)

Королевские туры британской королевской семьи в Австралию проводятся с 1867 года. Герцог и герцогиня Сассекские посещали этот континент и Новую Зеландию в 2018 году.

На этой неделе австралийские штаты и территории начнут консультации по поводу тура Down Under короля Великобритании Чарльза ІІІ и королевы Камиллы. Эта новость, о которой 4 марта объявило правительство Австралии, является положительным показателем прогноза лечения британского монарха, сообщает Mirror.

Букингемский дворец не подтвердил планы, но источники издания сообщили, что визит состоится в октябре и совпадет с визитом в Новую Зеландию, где Чарльз также является сувереном. Также в этот период состоится совещание глав правительств Содружества (CHOGM), которое пройдет в Самоа.

Король Чарльз ІІІ является нынешним главой Содружества после того, как был избран преемником своей матери, покойной королевы Елизаветы II, и вступил на престол. Эта роль не передается по наследству, но в 2018 году королева использовала собрание CHOGM в Лондоне, чтобы сказать, что она "искренне желает", чтобы ее преемником стал ее сын.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что Австралия готовится к возможному визиту Его Величества Короля в этом году.

"Король проявил сострадание к австралийцам, пострадавшим от недавних стихийных бедствий, точно так же, как австралийцы проявили сострадание и поддержку к королю после того, как ему поставили диагноз рака. Королю, королеве и членам королевской семьи всегда рады в Австралии. Мое правительство обсуждает со штатами и территориями варианты возможного королевского визита", — отметил Альбанезе.

Если король посетит Австралию в этом году, это будет его первый королевский визит в качестве суверена и первый визит британского монарха с 2011 года. Принцесса Анна и ее муж вице-адмирал сэр Тим Лоуренс совершили поездку по Австралии в апреле 2022 года, когда королева Елизавета еще была монархом.

Герцог и герцогиня Сассекские также получили восторженный прием в Австралии и Новой Зеландии во время тура в 2018 году.

Gринц Гарри и Меган Маркл во время визита в Австралию, 2018 год Фото: Getty Images

Королевские туры британской королевской семьи по Австралии проводятся с 1867 года. С тех пор члены королевской семьи совершили более 50 визитов, но только шесть из них произошли до 1954 года.

Елизавета II — единственный правящий монарх, ступивший на австралийскую землю. Впервые она сделала это 3 февраля 1954 года, когда ей было 27 лет. За свои 16 поездок королева посетила все австралийские штаты и две основные территории, в последний раз она посетила Канберру, Брисбен, Мельбурн и Перт в 2011 году.

Будучи принцем Уэльским, Чарльз совершил 15 официальных визитов в Австралию, последний раз в 2018 году, чтобы открыть Игры Содружества на Золотом Берегу.

Король Чарльз и королева Камилла, Австралия, 2018 год Фото: Getty Images

Во время своего последнего визита король посетил Квинсленд и Северную территорию, а ранее побывал во всех австралийских штатах и ​​территориях.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла, Австралия, 2018 год Фото: Getty Images

Напомним, 26 фквраля сообщалось, что король Чарльз ІІІ обращался к греческому православному монаху за духовным советом. Король Великобритании несколько раз посещал гору Афон. У него есть свои покои в одном из мужских монастырей.