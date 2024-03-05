Бывший муж Меган Фокс назвал ее "самой красивой женщиной в мире"

Фокс и Остин Грин состояли в браке около десяти лет. Они стали родителями троих общих детей.

50-летний американский актер Брайан Остин Грин назвал свою бывшую жену Меган Фокс, 37, "единственной в своем роде красавицей". Об этом пишет TMZ.

Остин Грин отметил, что, вероятно, было не лучшим решением для звезды сериала "Любовь слепая" Челси Блэквелл сравнивать себя с Фокс.

"Кажется, ты открываешь себя для критики", — сказал многодетный отец.

Актера спросили, считает ли он Челси похожей на Меган, и он отметил, что у Челси голубые глаза и каштановые волосы.

Меган Фокс Фото: Instagram @meganfox

"Меган — уникальная красавица. Вот почему многие люди говорят, что она, пожалуй, самая красивая женщина в мире", — отметил Брайан.

Ранее Блэквелл хвасталась своим сходством с Меган Фокс, утверждая, что люди говорили ей, что она похожа на актрису.

Челси Блэквелл

Брайан Остин Грин и Меган Фокс были женаты с 2010 по 2021 годы. Они стали родителями троих сыновей. Сейчас же звезда экрана помолвлена с музыкантом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly). Он сделал предложение своей возлюбленной в начале 2022 года, однако о свадьбе пока ничего неизвестно, а несколько раз ходили слухи о вероятном разрыве пары.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Напомним, Меган Фокс получила волну критики от украинских женщин после неудачного сравнения.

Также Фокус писал о смене сценического имени жениха Меган Фокс.