"Выгляжу, как украинская надувная кукла": Меган Фокс попала в интернациональный скандал (фото)

Актриса попыталась оправдать неудачные кадры с собой с вечеринки, сравнив украинок с надувными куклами. В комментариях Меган Фокс осудили за этот поступок и напомнили, что украинки уже два года вынуждены жить в условиях боевых действий.

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Американская актриса и фотомодель Меган Фокс назвала украинских женщин "надувными куклами". Неоднозначный пост, который уже вызвал волну возмущений пользователей интернета, звезда "Трансформеров" опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram в четверг, 15 февраля.

Все началось с того, что 37-летняя актриса в среду, 14 февраля, поделилась фотографиями, сделанными в ночном клубе Zouk в Resorts World в Лас-Вегасе. Там она отдыхала вместе с певицей Тейлор Свифт. После публикации фотографий многочисленные тролли сосредоточили внимание на чертах лица Фокс, утверждая, что актриса перенесла пластическую операцию.

Меган решила ответить хейтерам и добавила к своим фотоснимкам следующую подпись:

"О Боже мой, ребята, посмотрите, как я изменилась… я совсем не похожа на себя. Оказывается, это была всего лишь темная фотография на мобильном телефоне, на которой я выгляжу как украинская надувная кукла. Когда в реальности я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых настоящих секс-кукол, которые можно купить только в Японии", — подписала Меган Фокс фотографию.

Чтобы "отбиться" от критики фанатов, Меган Фокс оставила к фотоснимкам неоднозначную подпись, в которой оскорбила украинок Фото: Скриншот

После этого на странницу к американской актрисе и фотомодели пришли десятки украинцев, которые возмутились таким сравнением и написали Меган о том, что таким образом она оскорбила женщин, в стране которых сейчас идет кровопролитная война:

Единственная дешевая вещь здесь – это ваш дешевый выстрел в украинцев, которые просто пытаются выжить в войне. Отвратительно.

Отвратительный пост, учитывая, сколько украинских женщин стали жертвами сексуального насилия в последнее время

Ты хоть представляешь, с чем мне и большинству украинских женщин приходится мириться в реальной жизни и в СМИ? Нас изображают как уборщиц, нянек, воровок, невест напрокат, проституток

Меган так гордится тем, что похожа на дорогую надувную куклу, и изо всех сил пытается облить грязью представителей других национальностей.

Негативную реакцию поступок Меган Фокс вызвал и в социальной сети Twitter. Там люди объединились для того, чтобы поддержать украинок. Так, один из пользователей запостил фотографии украинских военных, а также парамедика Юлии Паевской (Тайры) и написал, что "Меган Фокс должна приехать в Украину и посмотреть в глаза украинским женщинам, и я надеюсь, что она увидит там всю боль и страх, которые они испытывают каждый день".

Пользователи в соцсети Twitter также поддержали украинок, которых оскорбила Меган Фокс своим неудачным сравнением Фото: Скриншот

Ранее мы писали о том, за что украинки обиделись на сериал "Эмили в Париже", который после скандала продлили на третий сезон. Тогда скандал разразился из-за героини-украинки, которая совершала уголовные деяния.