Меган Фокс заметили на свидании с женихом (фото)

Пара обручилась еще в начале 2022 года, однако пока о свадьбе не сообщается.

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37-летняя американская актриса Меган Фокс устроила свидание с женихом Machine Gun Kelly, когда ее заметили впервые после того, как стало известно, что звезда перенесла внематочную беременность. Об этом пишет Daily Mail.

Меган была в белом платье с вырезами, выходя из любимого знаменитостями ресторана "Нобу" в Малибу с 33-летним музыкантом. Образ многодетной мамы состоял из длинного платья со многими вырезами, скрепленными несколькими шнурками.

Она соединила образ с прозрачными туфлями и белым пальто, накинутым на плечи.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Актриса дополнила вечерний лук длинным серебряным ожерельем и мерцающим клатчем в тон.

MGK (Колсон Бейкер) тем временем продемонстрировал свой обычный стиль, надев черный топ с длинными рукавами, кожаные широкие брюки и черные кожаные сапоги на платформе с рисунком белых зубов. Он носил много ювелирных украшений, включая большие серебряные серьги и соответствующее колье-шарик с большим кулоном. Его светлые волосы были взъерошены, когда музыкант держал руку своей возлюбленной.

Недавно актриса рассказала, что у нее была внематочная беременность за несколько лет до выкидыша.

Напомним, как выкидыш повлиял на отношения Меган Фокс и Колсона Бейкера.

Также Фокус писал о съемке Меган Фокс украинским фотографом.