Меган Фокс помітили на побаченні з нареченим (фото)
Пара заручилася ще на початку 2022 року, проте наразі про весілля не повідомляється.
37-річна американська акторка Меган Фокс влаштувала побачення з нареченим Machine Gun Kelly, коли її помітили вперше після того, як стало відомо, що зірка перенесла позаматкову вагітність. Про це пише Daily Mail.
Меган була в білій сукні з вирізами, виходячи з улюбленого знаменитостями ресторану "Нобу" в Малібу з 33-річним музикантом. Образ багатодітної мами складався з довгої сукні з багатьма вирізами, скріпленими кількома шнурками.
Вона поєднала образ із прозорими підборами та білим пальтом, накинутим на плечі.
Акторка доповнила вечірній лук довгим срібним намистом і мерехтливим клатчем у тон.
MGK (Колсон Бейкер) тим часом продемонстрував свій звичайний стиль, одягнувши чорний топ з довгими рукавами, шкіряні широкі штани та чорні шкіряні чоботи на платформі з малюнком білих зубів. Він носив багато ювелірних прикрас, включаючи великі срібні сережки та відповідне кольє-кульку з великим кулоном. Його світле волосся було скуйовджене, коли музикант тримав руку своєї коханої.
Нещодавно акторка розповіла, що в неї була позаматкова вагітність за кілька років до викидня.
Нагадаємо, як викидень вплинув на стосунки Меган Фокс та Колсона Бейкера.
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