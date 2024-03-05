Принцесса Евгения продемонстрировала стильный весенний образ (фото)

Внучка королевы Елизаветы II показала, как носить классику — бежевое пальто. Она сделала ставку на светлые оттенки.

Принцесса Евгения продемонстрировала стильный весенний образ. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Внучка покойной королевы Елизаветы II выбрала для выхода классическое бежевое пальто с поясом, которое сочетала с джинсами и белыми кроссовками. К весеннему аутфиту принцесса добавила светлую сумочку через плечо. Волосы дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю собрала в прическу, дополнив образ солнцезащитными очками.

Отметим, что пальто монаршей персоны от бренда Max Mara и стоит 1166 долларов, а сумочка от Strathberry (ее цена — 395 фунтов стерлингов).

Принцесса Евгения

Внучка королевы Елизаветы II и бизнесмен Джек Бруксбэнк поженились в октябре 2018 года. В 2021 у супругов родился первенец Август, которого родители ласково называют Оги. А в мае 2023 года в семье произошло еще одно пополнение: на свет появился малыш Эрнест.

Принцесса Евгения и ее избранник в октябре 2024 отпразднуют шестую годовщину свадьбы, однако пара вместе уже 14 лет и познакомилась на лыжном отдыхе в Вербье, Швейцария.

Принцесса Евгения с мужем Фото: Instagram/Princess Eugenie

Напомним, принцесса Евгения трогательно поздравила мужа с Днем влюбленных 2024.

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