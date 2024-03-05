50-летняя Хайди Клум в белом бикини примерила крылья ангела (фото, видео)

Супермодель до сих пор может похвастаться невероятной фигурой и при случае старается демонстрировать ее. Новые съемки не стали исключением.

50-летняя немецкая супермодель Хайди Клум, которая в свое время много лет была "ангелом" бренда нижнего белья Victoria's Secret, повторила свои образы в бикини и с крыльями на съемках для мартовского номера журнала Glamour Germany. Фотографиями и видео бэкстейджа она поделилась на странице в Instagram.

Кроме белого бикини, знаменитость примерила элегантное приталенное атласное белое платье, а также ажурное мини-платье. Все наряді модели позволяли ей продемонстрировать подтянутую фигуру, которая является гордостью Хайди.

Что касается макияжа, то он был практически незаметен и подчеркивал ее естественную красоту, придавая лицу сияние.

В беседе с журналистами издания Клум откровенно рассказала об эйджизме и о том, как пытается жить в настоящем. В частности она призналась, что у нее немного ухудшилось зрение, однако заверила, что смирилась.

"Хорошо то, что мое зрение становится все хуже и хуже, и я больше не могу все видеть так ясно. Я просто принимаю это — все равно с этим ничего не поделаешь. Стоит ли нам ломать голову? Что есть, то есть", – говорит она со смехом.

Хайди добавила, что живет "без сожалений", размышляя о своей 30-летней карьере модели.

"Нет, я ни о чем не жалею. Мне очень повезло. Часто вам просто нужно встретить нужных людей в нужное время", – раскрала звезда секрет своего успеха.

Она добилась мировой славы не только в модельной сфере, но и состоялась как мать. У нее есть 19-летняя дочь Лени, которая пошла по ее стопам, 14-летняя Лу, а также два сына – 18-летний Генри и 17-летний Йохан.

Фото: Heidi Klum/Instagram Фото: Heidi Klum/Instagram Фото: Heidi Klum/Instagram Фото: Heidi Klum/Instagram Фото: Heidi Klum/Instagram Фото: Heidi Klum/Instagram Фото: Heidi Klum/Instagram

Сейчас модель замужем за 34-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каилицем. Пара поженилась в 2019 году.

В одном из интервью Хайди признавалась, что никогда не думала, что ее детей будет воспитывать не их отец:

"Очевидно, когда вы выходите замуж и у вас появляются дети, вы надеетесь, что это будет длиться вечно. Когда я сказала "да", я имела в виду "да" навсегда. К сожалению, это было не так".

Однако после развода с певцом Силом после семи лет брака она посвятила себя обеспечению благополучия своих детей.

"Вы стараетесь сделать все возможное, чтобы ваши дети были как можно более счастливыми, чтобы они были как можно более приземленными и любимыми", – заявила многодетная мать.

Модель добавила, что старается поддерживать здоровые отношения с каждым членом своей смешанной семьи.

Ранее Фокус писал, что в феврале Клум отпраздновала 80-летие своей мамы и поделилась ее архивным снимком.