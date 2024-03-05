Абсолютная копия Кейт Мосс вышла на подиум (видео)

Гости шоу поначалу подумали, что перед ними – настоящая супермодель. Дениз практически не отличить от оригинала.

43-летняя Дениз Онона из Ормскирка, графство Ланкашир, которую называют самым точным двойником британской супермодели Кейт Мосс, вышла на новый уровень. Если раньше она просто появлялась на улице в нарядах, похожих на ансамбли знаменитости, чем удивляла прохожих, то теперь появилась на подиуме. Британка поучаствовала в показе новой женской коллекции бренда Marine Serre на Неделе моды в Париже. Соответствующими видео она поделилась на своей странице в Instagram.

Онона, которая на самом деле является профессиональным имитатором и называет себя "двойником Кейт Мосс № 1 в мире" и имеет ник iamnotkatemoss, уверенно шла по подиуму в белой рубашке оверсайз, черной кожаной куртке с тиснением и таких же брюках.

Она даже использовала толстую черную подводку для глаз, очень похожую ту, которой красится Кейт, и оставила волосы распущенными и слегка взлохмаченными.

В соцсети Дениз показала и примерку для показа, позируя в черно-белом образе и тренируясь ходить по подиуму.

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Появление Ононы в показе для многих стало большой неожиданностью, поскольку гости шоу на полном серьезе подумали, что это Кейт Мосс. Правда многих разочаровала.

"Так эта леди не Кейт Мосс? Это совершенно неприятно", "Они похожи на близнецов…", "Когда я увидел видео ее выхода, я понял: лол, выход был недостаточно уверенный", "Она больше похожа на Кейт Мосс, чем сама Кейт Мосс", – пишут в комментариях.

Что касается настоящей Кейт Мосс, то на прошлой неделе ее заметили в Париже вместе с ее 21-летней дочерью-моделью Лилой Мосс, которая участвовала в показе новой коллекции Стеллы Маккартни.

Ранее Фокус писал, что Онона поздравила Мосс с юбилеем.