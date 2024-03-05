Смена сезона: 7 эффективных советов для поддержки иммунитета весной

Межсезонье — время, когда мы часто встречается с простудами из-за ослабленного иммунитета. Эти простые советы помогут поддержать вашу иммунную систему при смене времен года.

Начало весны довольно противоречивое время из-за частой смены погоды и огромного желания поскорее снять теплые вещи. Чтобы прожить весну без постоянной заложенности носа, першение в горле или затрудненного дыхания, нужно позаботиться об укреплении иммунитета. О том, как поддержать иммунную систему в период межсезонья, пишет Vogue Italia.

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Занимайтесь любимым делом

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"Занимайтесь деятельностью, которая вырабатывает окситоцин, гормон любви", — предлагает психотерапевт Дебора Мэлони. "Это может быть посредством танца, смеха или простых вещей, таких как зрительный контакт и физическое прикосновение. Наука также подтверждает это: многочисленные исследования показывают, что достаточное количество окситоцина необходимо для поддержания иммунного гомеостаза, для обеспечения хорошего иммунного надзора, помогающего обнаруживать потенциальные угрозы, и даже для подавления иммунных нарушений, связанных со стрессом.

Пережевывайте еду

Правильное пережевывание продуктов важно для обеспечения организма всеми питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья иммунной системы. Согласно исследованиям, проведенным Манчестерским университетом, помимо обеспечения адекватного функционирования пищеварительной системы, механическое действие жевания активирует высвобождение клеток Th17, которые являются фундаментальной частью адаптивной иммунной системы организма. А специфический или адаптивный иммунитет важен, поскольку он борется с чужеродными веществами и переносит дружественные полезные бактерии.

Ловите солнечные лучи

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Воздействие солнечного света – в идеале до 9 утра – повышает уровень серотонина, нейромедиатора, который играет важную роль в правильном функционировании многих систем организма. Помимо стимулирования секреции лейкоцитов, рецепторы серотонина помогают модулировать периферическую иммунную систему, которая работает вместе с центральной иммунной системой и отвечает за все иммунные реакции, происходящие за пределами мозга.

Добавьте цинк

Помимо увеличения производства лейкоцитов, цинк играет активную роль в укреплении иммунной системы, активируя ферменты, расщепляющие белки, которые есть в вирусах и бактериях. Это делает их менее вирулентными и снижает вероятность причинения вреда. Цинк также может быть полезен с возрастом, когда иммунная система подвергается естественному упадку, так называемому иммунному старению, когда иммунная система не может адекватно защитить себя от новых угроз, что делает ее уязвимой. Цинк восстанавливает баланс для более сильной защиты.

Будьте активны

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Движение и регулярные физические упражнения являются неотъемлемой частью практически всех процессов восстановления, однако важно подчеркнуть их профилактическую роль в поддержании иммунитета. "Повышение регулярной ежедневной физической активности может улучшить активность иммунных клеток и Т-лимфоцитов, которые играют решающую роль в нейтрализации болезнетворных микроорганизмов", — говорит физиолог клинических упражнений Виктория Андерсон. Если можете, попробуйте включить в программу тренировок упражнения с отягощениями: "Было доказано, что упражнения с отягощениями стимулируют выработку важных миокинов, изменяют количество лейкоцитов (что имеет фундаментальное значение для профилактики и контроля заболеваний) и улучшает иммунный ответ", — объясняет эксперт.

Запасайтесь витамином D

Как и серотонин, витамин D помогает поддерживать адаптивные и врожденные иммунные реакции организма. В основном он синтезируется организмом за счет поглощения солнечных лучей кожей, поэтому в некоторых северных странах и регионах его трудно получить в достаточном количестве, особенно в зимние месяцы. "Исследования показывают, что витамин D увеличивает выработку определенных белков, которые могут бороться с инфекциями", — отмечает Джессика Лав. "Кроме того, он помогает контролировать сигналы иммунной системы и поддерживает начальную систему защиты от инфекций".

Закаляйтесь

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Хорошая новость для тех, кто уже является поклонником закаливания: согласно исследованиям, воздействие холодной воды на кожу стимулирует выработку лейкоцитов. Лейкоциты, циркулирующие в крови, являются первой линией защиты от инфекций и болезней. Исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что те, кто принимал холодный душ по 30, 60 или 90 секунд в течение 90 дней, болели на 29% реже, чем те, кто этого не делал.

Напомним, диетолог назвала 10 продуктов, которые поддержат организм в межсезонье,

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.