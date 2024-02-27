На страже иммунитета: 10 продуктов, которые поддержат организм в межсезонье, — диетолог

После зимы организм нуждается в дополнительной поддержке, поэтому стоит включать в свой рацион больше продуктов, богатых питательными веществами. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Алина Дяченко назвала самые полезные продукты, которые помогут вам встретить весну полными сил и энергии.

Related video

Накануне весны, чтобы уменьшить риск заболеваний, важно обратить внимание на укрепление иммунитета, поскольку во время смены сезонов организм особенно уязвим, ведь подвергается воздействию различных факторов: изменение температуры, влажности, вирусы, аллергены и тому подобное. Однако следуя простым рекомендациям по сбалансированному питанию, регулярной физической активности, полноценному сну и стрессоустойчивости, вы сможете подготовиться к встрече с любыми весенними вызовами. Диетолог Алина Дяченко рассказала Фокусу, какие 10 продуктов помогут поддержать организм в межсезонье и укрепить здоровье.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Имбирь

Фото: Pixabay

Имбирь — известное противовоспалительное и противомикробное средство, поэтому его можно использовать как природное лекарство. Кроме этого, имбирь содержит витамин С, группы В и минералы магний, калий, цинк.

"Корень имбиря содержит биологически активные соединения: гингеролы, шогаолы, зингиберен, которые известны своими противовоспалительными, антиоксидантными и противовирусными свойствами. Именно они помогают повышать иммунитет и защищают организм от вредных воздействий внешней среды", — говорит диетолог.

Куркума

Основным биологически активным соединением является куркумин, который известен своими сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

"Куркумин также имеет потенциальные антибактериальные и противовирусные свойства. Некоторые исследования показывают, что куркумин может иметь определенные антидепрессивные свойства, помогая снижать уровень стресса и повышать настроение", — говорит Алина Дяченко.

Чеснок

Фото: Freepik

Чеснок помогает поддерживать печень, способствуя выведению токсинов, оптимизируя естественные процессы детоксикации организма.

"В чесноке содержится аллицин — компонент, известный своими антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными и противовоспалительными свойствами. Также он содержит различные фитонциды, флавоноиды, фитохимикалии и другие биологически активные вещества, которые также обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами", — говорит Алина Дяченко.

Лук

Диетолог отмечает, что так же как и чеснок, лук содержит аллицин и сульфиды. Кроме того, лук содержит большое количество антиоксидантов, таких как кверцетин, антоцианины и флавоноиды, которые защищают клетки от вредного воздействия свободных радикалов и предотвращают возникновение окислительного стресса.

Цитрусовые

Фото: Freepik

Цитрусовые — это источник витамина C или аскорбиновой кислоты, которая известна своими антиоксидантными свойствами, помогающими укрепить иммунную систему и защищающими клетки от повреждений.

"Апельсины, лимоны, грейпфруты, мандарины и лаймы содержат различные флавоноиды, такие как гесперидин, нарингин и кверцетин. Некоторые цитрусовые, например, лимоны обладают антимикробными свойствами благодаря присутствию фитонцидов, которые помогают бороться с вредными микроорганизмами. В цитрусовых также содержатся витамины группы B и минералы: кальций, калий и магний, которые очень важны для здоровья костей, сердца и мышц.

Орехи

Орехи содержат значительное количество жирных кислот, таких как олеиновая, линолевая и линоленовая. Они также содержат растительный белок, витамин E, группы B, различные минералы, фитостеролы, полифенолы и флавоноиды, которые помогают защищать клетки от вредных свободных радикалов и предотвращают окисление жиров.

"Некоторые орехи, например грецкий, содержат большое количество омега-3 жирных кислот, которые известны своими противовоспалительными свойствами", — отмечает Алина Дяченко.

Морская жирная рыба

Диетолог советует обязательно включать в свой рацион несколько порций жирной рыбы в неделю. Это может быть слабосоленый лосось на завтрак, или порция скумбрии на обед.

"Жирная рыба содержит омега-3 жирные кислоты, которые известны своими многочисленными полезными свойствами для здоровья. Также она содержит ряд витаминов и минералов, таких как витамин D, витамины группы B, йод, селен и магний, которые важны для здоровья костей, иммунной, нервной систем и других функций организма", — отмечает Алина Дяченко.

Молочные продукты

Фото: Freepik

"Молочные продукты являются источником белка, кальция, витаминов группы B и других питательных веществ. Некоторые молочные продукты, такие как йогурт, кефир содержат пробиотики — полезные живые бактерии, которые помогают поддерживать здоровье кишечной микрофлоры и повышают иммунитет", — отмечает диетолог.

Молочные продукты также содержат другие полезные вещества, такие как калий, фосфор, витамин D и цинк, которые важны для различных функций организма, включая регулирование кровяного давления, укрепление костей и поддержку иммунной системы.

Злаки, богатые бета-глюканами

Бета-глюканы — это тип растворимой клетчатки, который встречается в таких злаках, как овсянка, ячмень, рожь и пшеница.

"Они повышают активность и эффективность иммунной системы, в частности, увеличивая количество естественных убийц (NK) клеток и стимулируя выработку цитокинов. Также бета-глюканы злаков помогают снижать уровень "плохого" холестерина (LDL) в крови, помогают контролировать уровень глюкозы в крови, улучшают функцию пищеварения и обладают противовоспалительными свойствами", — отмечает диетолог.

Фасоль

Ученые, которые занимаются изучением долголетия, относят фасоль к продуктам, которые способны продлевать жизнь. Это основной продукт питания людей, проживающих в "голубых зонах" — местах, где обитает больше всего долгожителей.

"Фасоль является ценным источником растительного белка. Она содержит витамины группы B, витамин С, цинк и железо — важные микроэлементы для оптимального функционирования иммунной системы. Некоторые соединения, содержащиеся в фасоли, такие как антоцианины и флавоноиды, обладают противовоспалительными свойствами. Также в ней есть пребиотики, тип волокон, которые служат "пищей" для полезных бактерий в кишечнике.

Напомним, 9 лучших фруктов и овощей для крепкого иммунитета.

Ранее Фокус писал о том, какие 6 лучших напитков, которые повысят иммунитет и защитят от простуд.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.