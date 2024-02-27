На сторожі імунітету: 10 продуктів, які підтримають організм в міжсезоння, - дієтолог

Після зими організм потребує додаткової підтримки, тому варто включати у свій раціон більше продуктів, багатих на поживні речовини. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Аліна Дяченко назвала найкорисніші продукти, які допоможуть вам зустріти весну повними сил та енергії.

Related video

Напередодні весни, щоб зменшити ризик захворювань, важливо звернути увагу на зміцнення імунітету, оскільки під час зміни сезонів організм особливо вразливий, адже піддається впливу різних факторів: зміна температури, вологості, віруси, алергени тощо. Проте слідуючи простим рекомендаціям зі збалансованого харчування, регулярної фізичної активності, повноцінному сну та стресостійкості, ви зможете підготуватися до зустрічі з будь-якими весняними викликами. Дієтологиня Аліна Дяченко розповіла Фокусу, які 10 продуктів допоможуть підтримати організм в міжсезоння та зміцнити здоров'я.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Імбир

Фото: Pixabay

Імбир — відомий протизапальний та протимікробний засіб, тому його можна використовувати як природні ліки. Окрім цього, імбир містить вітамін С, групи В та мінерали магній, калій, цинк.

"Корінь імбиру містить біологічно активні сполуки: гінгероли, шогаоли, зінгіберен, які відомі своїми протизапальними, антиоксидантними та противірусними властивостями. Саме вони допомагають підвищувати імунітет та захищають організм від шкідливих впливів зовнішнього середовища", — каже дієтологиня.

Куркума

Основною біологічно активною сполукою є куркумін, який відомий своїми сильними протизапальними та антиоксидантними властивостями.

"Куркумін також має потенційні антибактеріальні та противірусні властивості. Деякі дослідження показують, що куркумін може мати певні антидепресивні властивості, допомагаючи знижувати рівень стресу та підвищувати настрій", — каже Аліна Дяченко.

Часник

Фото: Freepik

Часник допомагає підтримувати печінку, сприяючи виведенню токсинів, оптимізуючи природні процеси детоксикації організму.

"У часнику міститься алліцин — компонент, відомий своїми антибактеріальними, протигрибковими, противірусними та протизапальними властивостями. Також він містить різноманітні фітонциди, флавоноїди, фітохімікалії та інші біологічно активні речовини, які також мають антиоксидантні та протизапальні властивості", — каже Аліна Дяченко.

Цибуля

Дієтологиня зазначає, що так само як і часник, цибуля містить алліцин та сульфіди. Крім того, цибуля містить велику кількість антиоксидантів, таких як кверцетин, антоціанини та флавоноїди, які захищають клітини від шкідливого впливу вільних радикалів та запобігають виникненню окислювального стресу.

Цитрусові

Фото: Freepik

Цитрусові – це джерело вітаміну C або аскорбінової кислоти, яка відома своїми антиоксидантними властивостями, що допомагають зміцнити імунну систему та захищають клітини від пошкоджень.

"Апельсини, лимони, грейпфрути, мандарини та лайми містять різноманітні флавоноїди, такі як гесперідин, нарингін та кверцетин. Деякі цитрусові, наприклад, лимони мають антимікробні властивості завдяки присутності фітонцидів, які допомагають боротися зі шкідливими мікроорганізмами. В цитрусових також містяться вітаміни групи B та мінерали: кальцій, калій та магній, які дуже важливі для здоров'я кісток, серця та м'язів.

Горіхи

Горіхи містять значну кількість жирних кислот, таких як олеїнова, лінолева та ліноленова. Вони також містять рослинний білок, вітамін E, групи B, різні мінерали, фітостероли, поліфеноли та флавоноїди, які допомагають захищати клітини від шкідливих вільних радикалів та запобігають окисленню жирів.

"Деякі горіхи, наприклад волоський, містять велику кількість омега-3 жирних кислот, які відомі своїми протизапальними властивостями", — зазначає Аліна Дяченко.

Морська жирна риба

Дієтологиня радить обов'язково включати у свій раціон кілька порцій жирної риби на тиждень. Це може бути слабосолоний лосось на сніданок, або порція скумбрії на обід.

"Жирна риба містить омега-3 жирні кислоти, які відомі своїми численними корисними властивостями для здоров'я. Також вона містить низку вітамінів і мінералів, таких як вітамін D, вітаміни групи B, йод, селен і магній, які важливі для здоров'я кісток, імунної, нервової систем та інших функцій організму", — наголошує Аліна Дяченко.

Молочні продукти

Фото: Freepik

"Молочні продукти є джерелом білка, кальцію, вітамінів групи B та інших поживних речовин. Деякі молочні продукти, такі як йогурт, кефір містять пробіотики — корисні живі бактерії, які допомагають підтримувати здоров'я кишкової мікрофлори та підвищують імунітет", — зазначає дієтологиня.

Молочні продукти також містять інші корисні речовини, такі як калій, фосфор, вітамін D і цинк, які важливі для різних функцій організму, включаючи регулювання кров'яного тиску, зміцнення кісток та підтримку імунної системи.

Злаки, багаті на бета-глюкани

Бета-глюкани — це тип розчинної клітковини, який зустрічається в таких злаках, як вівсянка, ячмінь, жито та пшениця.

"Вони підвищують активність та ефективність імунної системи, зокрема, збільшуючи кількість природних вбивць (NK) клітин та стимулюючи вироблення цитокінів. Також бета-глюкани злаків допомагають знижувати рівень "поганого" холестерину (LDL) в крові, допомагають контролювати рівень глюкози в крові, покращують функцію травлення та мають протизапальні властивості", — наголошує дієтологиня.

Квасоля

Фото: Freepik

Вчені, які займаються вивченням довголіття, зараховують квасолю до продуктів, які здатні продовжувати життя. Це основний продукт харчування людей, які мешкають у "голубих зонах" — місцях, де мешкає найбільше довгожителів.

"Квасоля є цінним джерелом рослинного білка. Вона містить вітаміни групи B, вітамін С, цинк та заліз — важливі мікроелементи для оптимального функціонування імунної системи. Деякі сполуки, які містяться у квасолі, такі як антоціаніни та флавоноїди, мають протизапальні властивості. Також вона містить пребіотики, тип волокон, які служать "поживою" для корисних бактерій у кишківнику.

Нагадаємо, 9 найкращих фруктів та овочів для міцного імунітету.

Раніше Фокус писав про те, які 6 найкращих напоїв, які підвищать імунітет і захистять від застуд.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.