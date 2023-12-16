Як не захворіти взимку: 9 найкращих фруктів та овочів для міцного імунітету

У них є клітковина, вітаміни, антиоксиданти та безліч інших поживних речовин, які допоможуть підвищити імунітет й захистити організм у сезон застуд.

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Сезон застуди та грипу змушує кожного задуматися про зміцнення імунітету. У той час як багато хто звертається до дієтичних добавок для підтримки своєї імунної системи, всі необхідні нам поживні речовини, які допоможуть зміцнити імунітет, знаходяться просто під носом, — на ринку або в супермаркеті. Про це пише Real Simple.

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Фрукти й овочі багаті різними поживними речовинами, що підтримують імунітет і допомагають організму боротися з бактеріями та вірусами, які спричиняють хвороби. Ось деякі з найкращих фруктів і овочів, які можна їсти для зміцнення імунітету, з урахуванням їхніх потужних поживних речовин.

"Збалансоване харчування, багате на різноманітні фрукти та овочі, є важливим компонентом підтримки імунітету", — каже дієтологиня Колетт Міко, RDN. Хоча всі фрукти та овочі підтримують імунітет завдяки різноманітному вмісту води, клітковини та фітонутрієнтів, деякі з них перевершують інші завдяки унікальному поєднанню поживних речовин, що підвищують імунітет. Ось дев'ять найкращих фруктів і овочів для здоров'я імунітету, які можна їсти цілий рік.

Червоний перець

Фото: Freepik

"Червоний болгарський перець — чудове джерело вітамінів С і Е. Усього пів чашки нарізаного червоного перцю забезпечує понад 100 відсотків рекомендованої денної норми вітаміну С", — каже Міко. Цей злегка солодкий перець також сповнений води, клітковини і рослинних сполук. Червоний болгарський перець — ідеальне доповнення до пікантної печені, освіжаючого салату або страви з пасти.

Броколі

Цей хрестоцвітний овоч сам по собі є потужним імуностимулювальним засобом завдяки вмісту розчинної клітковини та вітамінів A, B6 і C. І, на щастя, існує так багато смачних способів використовувати броколі на кухні: від супів і тушкованих страв до омлетів, макаронів та страв із рису.

Грейпфрут

Хоча всі цитрусові заслуговують на згадку в списку продуктів, що підтримують імунітет, грейпфрут заслуговує на особливу увагу завдяки величезній кількості вітаміну С. В одному грейпфруті міститься понад 100 відсотків вашої щоденної норми, а також розчинна клітковина, вода і вітамін А. Грейпфрут, звісно, можна їсти просто ложкою, але він також додає фруктового і кислуватого смаку салатам, соусам та різноманітній випічці.

Шпинат

Фото: Freepik

Шпинат — багате джерело антиоксидантів (особливо вітамінів А, С і Е), а також хороше джерело заліза", — каже Міко. Ці поживні речовини в поєднанні з клітковиною і рослинними сполуками роблять його чудовим вибором для тих, хто хоче зміцнити свій імунітет.

Ожина

Хоча ця темна ягода багата на воду, вітамін С і рослинні сполуки, вміст клітковини справді виділяє її. Маючи колосальні вісім грамів на чашку, ожина підтримує здоров'я кишкового мікробіому і, відповідно, благотворно впливає на імунну систему.

Авокадо

Будучи чудовим джерелом рослинних сполук і вітамінів С і Е, авокадо, безумовно, зміцнює імунітет. Але чи знаєте ви, що авокадо є одним із найкращих джерел розчинної клітковини? Його пребіотична сила благотворно впливає як на нашу імунну систему, так і на здоров'я кишечника. Додавайте цей м'який вершковий фрукт до салатів, ролів, сендвічів, гамбургерів, яєць, млинців з начинкою та багато іншого.

Імбир

Фото: Pixabay

"Корінь імбиру містить безліч антиоксидантів, які допомагають зменшити запалення, а також він має природні антимікробні та антибіотичні властивості, що допомагають запобігти інфекції", — пояснює Міко. Додавайте до своїх страв свіжий імбир, цей гострий корінь — фантастична добавка до картоплі фрі, супів, страв із рису, білків, а також до багатьох солодких смаколиків, від шербету до випічки та коктейлів.

Ківі

Ківі є чудовим доповненням до вашого раціону для зміцнення імунітету, оскільки він багатий на клітковину, рослинні сполуки, воду та вітаміни С і E. Цей тропічний фрукт ідеально підходить для коктейлів, фруктових салатів, пудингів з чіа і навіть пікантних маринадів.

Часник

Фото: Unsplash

Будучи потужним джерелом фітонутрієнтів, часник також входить до списку фруктів і овочів, що підвищують імунітет. Але вкрай важливим є те, як саме ви вживаєте часник. "Подрібнений, розжований або дрібно нарізаний часник виділяє хімічний компонент, званий алліцином, який збільшує вироблення лейкоцитів, роблячи вашу імунну систему більш підготовленою до боротьби з інфекцією", — каже Міко, додаючи, що "доведено, що регулярне вживання часнику може зменшити ризик захворювання і тривалість симптомів застуди".

Вживання різної їжі, включно з цими фруктами та овочами, є ключовим фактором, що допомагає вашому організму запобігати хворобам і боротися з ними. Однак дієтологиня нагадує, що жоден чарівний фрукт або звичка не працюють самі по собі. "Хоча харчування є важливим компонентом оптимізації функції імунної системи, це всього лише частина головоломки", — каже вона. "Фактори способу життя, такі як достатній сон, управління стресом, регулярна фізична активність і зведення до мінімуму вживання алкоголю, також відіграють ключову роль".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.