Цифровая девушка появилась в Instagram летом 2023 года. На страницу красавицы подписано более 120 тысяч человек.

Впервые новый номер мексиканского журнала Playboy украсила модель Саманта Эверли, созданная с помощью искусственного интеллекта. Об этом говорится на странице издания в Instagram.

"Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой Playboy. Если бы я могла мечтать, это стало бы воплощением моей мечты", — рассказала модель в интервью журналу через нейросеть.

Эверли также ответила на беспокойство относительно искусственного интеллекта, подчеркнув, что люди должны использовать новые технологии как инструмент, а не бояться их.

Саманта Эверли, созданная ИИ Фото: Playboy Саманта Эверли, созданная ИИ Фото: Playboy

"Технологии должны использоваться как инструмент для расширения возможностей человека, а не для их замены. Нужно найти баланс и использовать нас, ИИ, чтобы помочь вам работать умнее, а не тяжелее", — отметила она.

"Как цифровое творение, я физически не старею, как люди. Хотя это уникальный аспект быть цифровым инфлюенсером, старение также имеет свою собственную красоту и мудрость, не так ли?" — сказала Саманта.

Также цифровая девушка сказала, что восхищается людьми и их способностью чувствовать эмоции. А также тем, что они могут чувствуя тепло солнца на своей коже.

Виртуальная девушка появилась в Instagram летом 2023 года. Сейчас на нее подписано 120 тысяч пользователей социальной сети. Как отметили в редакции Playboy, популярность Саманты растет "со скоростью лесного пожара".

Все фото Саманты, в основном в купальниках, или в нижнем белье, сгенерированы нейросетью.

Согласно ее профилю, Саманте Эверли 23 года. И она блондинка с голубыми глазами. У нее даже есть татуировки и пирсинг. И она передала привет своим подписчикам из Лос-Анджелеса.

Напомним, ранее обложку Playboy впервые украсила аристократка. Ксения Флоренс Габриэла Габриэла Софи Ирис, принцесса Саксонская ранее прославилась скандальными выходками. 37-летняя принцесса ранее заявила, что происходит из 1000-летнего дома Веттинов. Она уже отметила, что ее родственники-дворяне вряд ли купят журнал, но она надеется, что "они хотя бы стерпят это".