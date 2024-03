Парикмахер Дэвида Боуи написала откровенную книгу о похождениях певца

Сьюзи Ронсон гастролировала с Боуи. И именно она была ответственна за его огненно-рыжую шевелюру.

Сьюзи Ронсон, бывший парикмахер Дэвида Боуи написала книгу о своей работе с артистом под интригующим названием "Я и мистер Джонс: Моя жизнь с Дэвидом Боуи и пауками с Марса". И сделала в ней несколько шокирующих признаний. Певец скончался в 2016 году. Об этом пишет Daily Mail.

Сьюзи Ронсон из Бекенхема, которой сейчас 74 года, впервые начала работать на покойного певца после того, как его мать Маргарет стала одной из ее клиенток в местном салоне красоты.

В своей новой книге стилистка объясняет, как она завязала дружбу с первой женой Боуи Энджи после того, как в 1971 году она пришла в салон, чтобы сделать химическую завивку.

Отрывок из книги, опубликованный в The Sunday Times, подробно описывает, как Сьюзи затем отправилась в особняк пары Хэддон-Холл, где позже тем же вечером ее представили Дэвиду.

Культовый образ Дэвида Боуи

Хотя Энджи передумала делать химическую завивку, Сьюзи в конечном итоге превратила светлые волосы Дэвида до плеч в рыжую остроконечную прическу, которая позже появилась на обложке книги "Взлет и падение Зигги Стардаста и пауков с Марса".

После того как Сюзи подружилась с парой, состоявшей в открытом браке, ее попросили помочь Боуи и группе в туре в июне 1972 года.

Также Сьюзи организовывала встречи фанатов с артистом. И в Бирмингеме ей пришлось пережить неприятный инцидент, когда Боуи приглянулась молодая девушка с "длинными светлыми волосами и темными глазами". Она в итоге встретилась с певцом в отеле, а потом приехала мать девушки и отказалась уезжать без дочери, сказав, что ей всего 16 лет.

Дэвид Боуи с поклонниками Фото: Getty Images

Сьюзи вспомнила, что бросилась в гостиничный номер Дэвида и стучала в его дверь, пока он, в конце концов, не сказал ей: "Отвали". Она сказала ему, что девушке всего 16 лет и, что за ней приехала ее мать.

Девушку "мгновенно выставили за дверь" и вернули матери.

Сьюзи, которая впоследствии вышла замуж за члена группы Боуи Мика Ронсона, рассказала, что потом пообещала девушке билеты на любой концерт Боуи, чтобы успокоить ее.

"Я задавалась вопросом, стоит ли мне начинать спрашивать подтверждение возраста до того, как они сядут в автобус", — призналась она.

В другой главе Сьюзи утверждает, что Дэвид выбрал на концерте "очаровательного мальчика с ангельским лицом и длинными темными вьющимися волосами". И когда они все оказались в одном автомобиле, певец начал к нему приставать.

Когда они прибыли в отель, Сьюзи велели отвести мальчика в гостиничный номер Дэвида, где он приветствовал фанатов.

По словам Сьюзи, прежде чем отвести юношу в номер отеля, она спросила его, все ли в порядке. И тот настоял, что он "чувствует себя отлично", прежде чем отправиться в номер певца.

В июне 2017 года Сьюзи Ронсон подробно рассказала о своей первой встрече с матерью Дэвида в журнале The Mail on Sunday You Magazine.

Она написала: "Миссис Джонс приходила ко мне на стрижку и пока я делала ей прическу, она рассказывала мне о своем сыне Дэвиде. Она говорила: "Он был таким артистичным ребенком" и "Он певец в группе".

Уже потом Сьюзи выяснила, что сыном ее клиентки был Боуи, исполнитель популярного тогда хита "Space Oddity".

Трек Space Oddity Дэвида Боуи

Напомним, Боуи и Мэри Анджела Барнетт поженились 19 марта 1970 года. Энджи описывала их союз как брак по расчету.

"Мы поженились, чтобы я могла получить разрешение на работу. Я не думала, что это продлится долго", — в итоге у пары родился сын Дункан в 1971 году. Супруги развелись 8 февраля 1980 года в Швейцарии.

24 апреля 1992 года Боуи женился на сомалийско-американской модели Иман Абдулмаджид на частной церемонии в Лозанне. Венчание происходило 6 июня во Флоренции, в церкви Святого Иакова. 15 августа 2000 года у супругов родилась дочь Александрия "Лекси" Захра Джонс.

Напомним, компания Mattel несколько лет назад представила пополнение в линейке копий знаменитостей. Новая кукла была одета в культовый костюм Боуи.