Знаменитый образ Дэвида Боуи воплотили в кукле Барби

Компания Mattel, которая выпускает легендарных кукол Барби, представила пополнение в линейке копий знаменитойстей. В этот раз чести удостоился нынче покойный музыкант Дэвид Боуи в честь 50-летия выхода альбома Hunky Dory, изменившего судьбу артиста.

Кукла представляет собой певца в точной копии голубого костюма, похожего на тот, что был на Дэвиде Боуи в клипе "Life on Mars?", созданном и снятом Миком Локком.

Наряд, отражающий уникальный стиль Боуи, дополнен рубашкой в ​​тонкую полоску с фольгированным принтом, эффектным галстуком в горошек и коричневыми туфлями на платформе. У куклы ярко-рыжие волосы – а-ля гламурная эпоха Боуи 70-х – с яркими голубыми тенями для век.

Фото: Mattel

Игрушка в высоту 29 см и стоит 50 долларов. Она доступна в крупных розничных магазинах, таких как Amazon, Walmart и Target и Mattel Creations.

Барби впервые почтила легенду покойной музыки три года назад, воссоздав его альтер-эго Зигги Стардаста, вымышленного персонажа, созданного Дэвидом Боуи и являющегося центральной фигурой его концептуального глэм-рок-альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars. Барби-Зигги одет в скафандр и с макияжем, в точности повторяющем мейкап артиста.

Боуи – не единственная музыкальная легенда, увековеченная в виде куклы Барби. Ранее этой чести удостоились Элла Фицджеральд, Элтон Джон, Майкл Джексон, Шер и Элвис Пресли.

Альбом Боуи Hunky Dory считается одним из самых важных альбомов в дискографии Боуи. Пластинка была выпущена в 1971 году и спродюсирована Боуи и Кеном Скоттом.

"Весь альбом Hunky Dory отражал мой вновь обретенный энтузиазм по поводу этого нового континента, который открылся для меня", – сказал Боуи журналу Rolling Stone в 1999 году.

Напомним, к Платиновому юбилею королеву Елизавету II сделали в виде Барби. Всех кукол раскупили в первые же сутки.