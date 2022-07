Знаменитий образ Девіда Бові втілили у ляльці Барбі

Лялька коштує $50 доларів.

Компанія Mattel, яка випускає легендарні ляльки Барбі, представила поповнення у лінійці копій знаменитостей. Цього разу честі удостоївся нині покійний музикант Девід Бові на честь 50-річчя виходу альбому Hunky Dory, який змінив долю артиста.

Лялька є співаком у точній копії блакитного костюма, схожого на той, що був на Девіді Бові в кліпі "Life on Mars?", створеному і знятому Міком Локком.

Вбрання, що відображає унікальний стиль Бові, доповнене сорочкою в тонку смужку із фольгованим принтом, ефектною краваткою у горошок і коричневими туфлями на платформі. У ляльки яскраво-руде волосся — а-ля гламурна епоха Бові 70-х — з яскравими блакитними тінями для повік.

Іграшка у висоту 29 см і коштує 50 доларів. Вона доступна у великих роздрібних магазинах, таких як Amazon, Walmart та Target та Mattel Creations.

Це — друге втілення Девіда компанією Mattel. Три роки тому було випущено першу ляльку.

Барбі вперше вшанувала легенду покійної музики три роки тому, відтворивши його альтер-его Зіггі Стардаста, вигаданого персонажа, створеного Девідом Бові, який є центральною фігурою його концептуального глем-рок-альбому Rise and Fall Ziggy Stardust and Spiders From Mars. Барбі-Зіггі одягнений у скафандр і з макіяжем, який точно повторює макіяж артиста.

Бові — не єдина музична легенда, увічнена у вигляді ляльки Барбі. Раніше цієї честі удостоїлися Елла Фіцджеральд, Елтон Джон, Майкл Джексон, Шер та Елвіс Преслі.

Альбом Бові Hunky Dory вважається одним із найважливіших альбомів у дискографії Бові. Платівка була випущена в 1971 році та спродюсована Бові та Кеном Скоттом.

"Весь альбом Hunky Dory відображав мій знову набутий ентузіазм із приводу цього нового континенту, який відкрився для мене", — сказав Бові журналу Rolling Stone у 1999 році.

Нагадаємо, до Платинового ювілею королеву Єлизавету II зробили у вигляді Барбі. Усіх ляльок розкупили у першу ж добу.