Сын Мадонны впервые вышел на красную дорожку со своей девушкой (фото)

Рокко и Оливия прячут свою личную жизнь от папарацци. Последний раз их видели вместе в Милане в ноябре прошлого года.

23-летний актер Рокко Ричи, сын британского режиссера Гая Ричи и американской певицы Мадонны, свою личную жизнь держит в секрете, однако на премьеру нового сериала Netflix "Джентльмены", снятого его отцом, он пришел со своей подругой моделью Оливией Монжарден, пишет Еntertainment Tonight.

Мероприятие состоялось в Королевском театре Друри-Лейн в Лондоне.

Рокко, который очень любит стиль 60-ых, выглядел элегантно в черном костюме, белой рубашке и галстуке в черно-желтую клетку. Возраста ему придавали усы, которые молодой человек отрастил.

Оливия надела черное длинное и облегающее фигуру платье из бархата с кружевными вставками, дополнив ансамбль черными лакированными туфлями на шпильке и черной лакированной сумочкой со змеиным принтом. На платье она накинула темный жакет.

Волосы девушка гладко зачесала и собрала в пучок.

Пара впервые вышла в свет вместе Фото: Getty

Сын Мадонны старается вести очень скромную жизнь. Он избегает публичности и скандалов, увлекается скейтбордингом и велосипедами, любит паркур, граффити и брейк-данс. Ричи-младший также увлекается искусством и является сооснователем художественной галереи Maison Rhed.

Парень родился в августе 2000 года, когда Мадонна и Гай были в браке. Через восемь лет родители Рокко развелись. Он некоторое время пожил с матерью, но затем уехал к отцу в Лондон, где жил с ним и его новой женой.

Рокко работал моделью и актером, отдав должное обоим родителям за свою карьеру. Сейчас он – успешный художник. В интервью Vogue Man Hong Kong в 2022 году парень рассказал, что его вдохновило то, что рос среди людей, которые "увлечены" искусством:

"Ни один из моих родителей не художник, но оба сами по себе художники, и они научили меня ценить и уважать это. Их общее увлечение в конечном итоге пробудило во мне интерес, и, сколько я себя помню, я всегда был им окружен".

Ранее Фокус писал, как Рокко дебютировал в качестве модели.