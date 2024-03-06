Зонт для весенних дождей: как выбрать свой (фото)

Стилисты подсказывают, что зонт — это еще и наше настроение, внутреннее состояние, стиль и образ.

Многие скажут, что это даже несколько банально — зонт как незаменимый аксессуар во время дождя. Главное — чтобы не намокнуть, скажут некоторые. Что ж, в чем-то они правы. Но зонт — это еще и наше настроение, внутреннее состояние, стиль и образ.

Безусловно, у каждого дома есть зонт — от классического черного цвета до прозрачной модели, от малыша, который помещается в сумочку, до элегантной трости для вечерних прогулок. Как подобрать тот, который вы посчитаете своим, нам подсказали стилисты итальянского Vogue.

Кстати, в зонтичной моде тоже есть свои тенденции, хотя нам ранее казалось — ну что может более стабильным, чем зонт. Итак, стилисты в этом году обращают ваше внимание на такие зонтики.

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Черный зонт

Как минимум — это базовый аксессуар. Причем это может быть как умный складной зонт-автомат модели Conlun, который гарантированно закроется точно в обратном порядке, поэтому внешняя часть зонта в сложенном виде будет всегда сухой.

Фото: unsplash.com

Попробуйте так называемый обратный зонт: это модель, которая открывается назад, а в закрытом состоянии позволяет избежать попадания капель и намокания полов дома или обивки автомобиля.

Фото: Vogue

При выборе зонта обращайте внимание на ткань, из которой изготовлен зонт — лучше всего быстросохнущая. И конечно на ее водонепроницаемость. К тому же если она достаточно плотная, то и от УФ-лучей защитит. Кстати, вы знали, что солнцезащитный крем следует наносить даже во время дождя?

Фото: unsplash.com

Зонт любимого цвета

Для цветного зонта нет никаких правил, просто выберите модель любимого цвета. Хотя самые ярые модницы часто сочетают его с нарядами, подбирая оттенки других аксессуаров, в том числе сумок и обуви.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Однако не следует забывать о том, что цвет зонта бросает оттенок на ваше лицо, поэтому следует учитывать все же ваш тип: с бледной белой кожей голубой или серый зонт не придаст привлекательности, а румяным и веснушчатым добавит излишних красок.

Фото: unsplash.com

Зонт с принтом

Такой зонт, как нельзя лучше, расскажет о своей хозяйке и ее увлечениях — путешествиях, любимых литературных или киногероях, экопристрастиях и т.д.

Прозрачный зонт

Это зонт для тех, кто любит дождь и любит наблюдать за падающими каплями. Ключевым фактором при выборе здесь должна быть гибкая и прочная конструкция из алюминия или стекловолокна, специально протестированная на устойчивость к ветру и другим неблагоприятным погодным условиям.

Фото: unsplash.com Фото: pexels.com

Зонт с винтажным шармом.

Абсолютно британской тенденцией является зонт с клетчатым узором, среди любимых моделей которого — зонт от Burberry в сочетании с элегантным водонепроницаемым тренчем нейтральных тонов. Или зонт в горошек, по-девичьему милый и веселый.

Напомним, Фокус писал, что американцы научили зонт предсказывать погоду.