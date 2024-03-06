Зонт для весенних дождей: как выбрать свой (фото)

Стилисты подсказывают, что зонт — это еще и наше настроение, внутреннее состояние, стиль и образ.

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Многие скажут, что это даже несколько банально — зонт как незаменимый аксессуар во время дождя. Главное — чтобы не намокнуть, скажут некоторые. Что ж, в чем-то они правы. Но зонт — это еще и наше настроение, внутреннее состояние, стиль и образ.

Безусловно, у каждого дома есть зонт — от классического черного цвета до прозрачной модели, от малыша, который помещается в сумочку, до элегантной трости для вечерних прогулок. Как подобрать тот, который вы посчитаете своим, нам подсказали стилисты итальянского Vogue.

Кстати, в зонтичной моде тоже есть свои тенденции, хотя нам ранее казалось — ну что может более стабильным, чем зонт. Итак, стилисты в этом году обращают ваше внимание на такие зонтики.

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Черный зонт

Как минимум — это базовый аксессуар. Причем это может быть как умный складной зонт-автомат модели Conlun, который гарантированно закроется точно в обратном порядке, поэтому внешняя часть зонта в сложенном виде будет всегда сухой.

Попробуйте так называемый обратный зонт: это модель, которая открывается назад, а в закрытом состоянии позволяет избежать попадания капель и намокания полов дома или обивки автомобиля.

Фото: Vogue

При выборе зонта обращайте внимание на ткань, из которой изготовлен зонт — лучше всего быстросохнущая. И конечно на ее водонепроницаемость. К тому же если она достаточно плотная, то и от УФ-лучей защитит. Кстати, вы знали, что солнцезащитный крем следует наносить даже во время дождя?

Зонт любимого цвета

Для цветного зонта нет никаких правил, просто выберите модель любимого цвета. Хотя самые ярые модницы часто сочетают его с нарядами, подбирая оттенки других аксессуаров, в том числе сумок и обуви.

Однако не следует забывать о том, что цвет зонта бросает оттенок на ваше лицо, поэтому следует учитывать все же ваш тип: с бледной белой кожей голубой или серый зонт не придаст привлекательности, а румяным и веснушчатым добавит излишних красок.

Зонт с принтом

Такой зонт, как нельзя лучше, расскажет о своей хозяйке и ее увлечениях — путешествиях, любимых литературных или киногероях, экопристрастиях и т.д.

Прозрачный зонт

Это зонт для тех, кто любит дождь и любит наблюдать за падающими каплями. Ключевым фактором при выборе здесь должна быть гибкая и прочная конструкция из алюминия или стекловолокна, специально протестированная на устойчивость к ветру и другим неблагоприятным погодным условиям.

Зонт с винтажным шармом.

Абсолютно британской тенденцией является зонт с клетчатым узором, среди любимых моделей которого — зонт от Burberry в сочетании с элегантным водонепроницаемым тренчем нейтральных тонов. Или зонт в горошек, по-девичьему милый и веселый.

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