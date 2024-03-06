Парасолька для весняних дощів: як вибрати свою (фото)

Стилісти підказують, що парасолька — це ще й наш настрій, внутрішній стан, стиль і образ.

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Багато хто скаже, що це навіть дещо банально — парасолька як незамінний аксесуар під час дощу. Головне — щоб не намокнути, скажуть деякі. Що ж, у чомусь вони мають рацію. Але парасолька — це ще й наш настрій, внутрішній стан, стиль та образ.

Безумовно, у кожного вдома є парасолька — від класичної чорного кольору до прозорої моделі, від малюка, який поміщається в сумочку, до елегантної тростини для вечірніх прогулянок. Як підібрати ту, яку ви вважаєте своєю, нам підказали стилісти італійського Vogue.

До речі, у парасольковій моді теж є свої тенденції, хоча нам раніше здавалося — ну що може бути стабільнішим, ніж парасолька. Отже, стилісти цього року звертають вашу увагу на такі парасольки.

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Чорна парасолька

Як мінімум — це базовий аксесуар. Причому це може бути як розумна складна парасолька-автомат моделі Conlun, що гарантовано закриється точно у зворотному порядку, тому зовнішня частина парасольки в складеному вигляді буде завжди сухою.

Спробуйте так звану зворотну парасольку: це модель, що відкривається назад, а в закритому стані дає змогу уникнути потрапляння крапель і намокання підлог будинку або в середині автомобіля.

Фото: Vogue

Під час вибору парасольки звертайте увагу на тканину, з якої виготовлено парасольку — найкраще швидковисихаюча. І звісно на її водонепроникність. До того ж якщо вона досить щільна, то й від УФ-променів захистить. До речі, ви знали, що сонцезахисний крем слід наносити навіть під час дощу?

Парасолька улюбленого кольору

Для кольорової парасольки немає жодних правил, просто виберіть модель улюбленого кольору. Хоча найзатятіші модниці часто поєднують її з вбранням, підбираючи відтінки інших аксесуарів, зокрема сумок і взуття.

Однак не слід забувати про те, що колір парасольки кидає відтінок на ваше обличчя, тож слід зважати все ж таки на ваш тип: з блідою білою шкірою блакитна чи сіра парасолька не додасть привабливості, а рум'яних і веснянкуватих доповнить зайвими барвами.

Парасолька з принтом

Така парасолька, якнайкраще, розповість про свою господиню та її захоплення — подорожі, улюблених літературних або кіногероїв, екопристрасті тощо.

Прозора парасолька

Це парасолька для тих, хто любить дощ і любить спостерігати за краплями, що падають. Ключовим фактором під час вибору тут має бути гнучка і міцна конструкція з алюмінію або скловолокна, спеціально протестована на стійкість до вітру та інших несприятливих погодних умов.

Парасолька з вінтажним шармом.

Абсолютно британською тенденцією є парасолька з картатим візерунком, серед улюблених моделей якої — парасолька від Burberry у поєднанні з елегантним водонепроникним тренчем нейтральних тонів. Або парасолька в горошок, по-дівочому мила і весела.

Нагадаємо, Фокус писав, що американці навчили парасольку передбачати погоду.