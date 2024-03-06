Король и королева Иордании вышли вместе в свет (фото)

Королева Рания и король Абдалла II женаты с 1993 года. Они стали родителями четырех общих детей.

Король Абдалла II и королева Иордании Рания вышли вместе в свет. Снимками жена монарха делится в своем Instagram.

Супруги продолжают отмечать Серебряный юбилей Абдаллы II на престоле.

"С Его Величеством в Ирбиде на инаугурации нового корпуса Ибдерской общеобразовательной школы в рамках мероприятий, посвященных Серебряному юбилею Его Величества", — отметила многодетная мама.

Для выхода с мужем Рания выбрала яркое платье, фасон которого называется "невеста севера". Наряд создала местный дизайнер. К образу жена иорданского короля добавила сумочку через плечо Bottega Veneta.

На ногах монаршей персоны были замшевые туфли британского бренда JENNIFER CHAMANDI. В частности, Рания выбрала несколько лаконичных украшений и собрала волосы в элегантную прическу.

Между тем король Абдалла II продемонстрировал классический деловой костюм, который сочетал со светлой рубашкой.

Король и королева Иордании

Рания и Абдалла II поженились в 1993 году. Они стали родителями четырех общих детей — кронпринца Хусейна, принцесс Сальмы и Иман и принца Хашема.

Королева Рания с сыновьями Фото: Queen Rania Al Abdullah

Напомним, королева Рания вышла в свет в блузке с вышивкой.

Также Фокус писал о совете королевы Рании жене сына Хусейна.