Королева Рания появилась на публике в элегантной блузе с вышивкой (фото)

Жена короля Иордании славится своим безупречным вкусом.

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53-летняя королева Иордании Рания в модном плане практически не имеет конкуренток, если не считать Кейт Миддлтон. Ее стиль можно охарактеризовать как аристократическая роскошь. Она отдает предпочтение женственным ансамблям, которые подчеркивают все ее достоинства, но в то же время не нарушают протокол. Последнее появление Рании на публике в эффектном наряде – очередное подтверждение того, что у нее безупречный вкус.

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Королева Рания появилась на публике с мужем и сыновьями (фото)

Ее Величество посетила социальное предприятие Фонда реки Иордан, Al Karma Kitchen, которое предлагает свежие блюда, приготовленные местными женщинами из Иордании.

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На встречу она надела прямые широкие брюки темно-синего цвета, блузу с вышивкой, напоминающую вышиванку, и дополнила образ темно-синими замшевыми туфлями на каблуке и такого же цвета кожаной сумкой. В качестве аксессуаров королева выбрала неброские серьги и золотую цепочку.

"Новое расширение @alkarmakitchen – выдающаяся веха! Рада видеть, что проект расширяет возможности большего числа женщин и открывает для них новые перспективы", – подписала снимки Рания.

Ранее Фокус рассказывал о том, какой совет королева Рания дала своей невестке перед свадьбой.