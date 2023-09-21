Королева Рания появилась на публике с мужем и сыновьями (фото)

Монаршая семья Иордании посетила Глобальный саммит Ближнего Востока в Нью-Йорке.

Related video

Королева Иордании Рания появилась на публике с мужем и двумя сыновьями. Об очередной встрече во время визита в США монаршая особа рассказала в своем Instagram с более чем 10 млн подписчиков.

"На Глобальном саммите Ближнего Востока вчера с Его Величеством Королем Абдаллой, Наследным Принцем Аль Хусейном и Принцем Хашемом", — отметила супруга иорданского короля.

Для появления на публике Рания выбрала деловой ансамбль оттенка индиго — блейзер и брюки от лондонского бренда JW ANDERSON. Дополнила образ светлая сумка с цепочкой от LOEWE.

А на ногах монаршей персоны были синие туфли-лодочки Dior

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Королевская семья Иордании

Между тем король Иордании Абдалла II и его сыновья были в деловых темных костюмах с галстуками.

"Вы представляете весь Ближний Восток, а не только Иорданию", "Великолепно", "Индиго😍", — комментируют новую публикацию королевы ее подписчики.

Королева Рания

Напомним, королева Рания продемонстрировала яркий деловой образ во время пребывания в США.

Также Фокус писал о встрече королевы Рании с первой леди США Джилл Байден и королевой Бельгии Матильдой.