Королева Ранія зʼявилася на публіці з чоловіком та синами (фото)

Монарша родина Йорданії відвідала Глобальний саміт Близького Сходу в Нью-Йорку.

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Королева Йорданії Ранія зʼявилася на публіці з чоловіком та двома синами. Про чергову зустріч під час візиту до США монарша персона розповіла у своєму Instagram з понад 10 млн підписників.

"На Глобальному саміті Близького Сходу вчора з Його Величностю Королем Абдаллою, Наслідним Принцем Аль Хусейном і Принцем Хашемом", — зазначила дружина йорданського короля.

Для появи на публіці Ранія обрала діловий ансамбль відтінку індиго — блейзер та штани від лондонського бренду JW ANDERSON. Доповнила образ світла сумка з ланцюжком від LOEWE.

А на ногах монаршої персони були сині туфлі-човники Dior

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Королівська родина Йорданії

Тим часом король Йорданії Абдалла ІІ та його сини були в ділових темних костюмах з краватками.

"Ви представляєте весь Близький Схід, а не тільки Йорданію", "Чудово", "Індіго😍", — коментують нову публікацію королеви її підписники.

Королева Ранія

Нагадаємо, королева Ранія продемонструвала яскравий діловий образ під час перебування в США.

Також Фокус писав про зустріч королеви Ранії з першою леді США Джилл Байден та королевою Бельгії Матильдою.