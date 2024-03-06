Королева Бельгии Матильда в Кот-д'Ивуаре примеряла традиционный местный наряд (фото)

Местная жительница сшила для королевы платье из ткани с золотым узором. Матильда совершила прогулку на лодке по мангровым зарослям.

Королева Бельгии Матильда находится с визитом в Кот-д'Ивуаре в качестве посла ООН. Член королевской семьи, которой в январе исполнился 51 год , выглядела счастливой и расслабленной, когда позировала фотографу на пляже, сообщает Daily Mail.

Целью визита, который начался 3 марта и продлится до 6 марта, был обмен опытом в области устойчивого развития с ивуарийскими партнерами.

Cупруга короля Филиппа встречалась с местными жителями в Гранд-Лаху и совершила прогулку на лодке. Матильда посетила прибрежный город Гран-Лау и его знаменитое кладбище в Дабу в разноцветном платье синего и фиолетового цвета от французского бренда BA&SH, бледно-розовых лоферах и стильной соломенной шляпе. Она добавила нотку гламура в свой наряд с помощью пары смоляных сережек Gabrielle стоимостью 55 фунтов стерлингов от Sezanne, таких же, какие принцесса Уэльская надевала на матче по поло в 2019 году.

Матильда, одетая в черно-золотые солнцезащитные очки и держа в руках большую сумку из рафии, казалось, была в своей стихии, когда встречалась с местными жителями. В сопровождении посла Бельгии в Кот-д’Ивуаре Кэрол ван Эйл Матильду встретила местная женщина, которая сшила для королевы традиционное платье из ткани с золотым узором.

Королева Матильда примеряет традиционное платье Фото: Getty Images

Королева Бельгии Матильда в традиционном наряде Кот-д'Ивуара Фото: Getty Images

Позже она встретилась с местными рыбацкими общинами, чье существование находится под угрозой из-за повышения уровня моря. После этого королева надела флуоресцентный оранжевый спасательный жилет и отправилась в путешествие по мангровым зарослям.

Королева Матильда в Кот-д'Ивуаре отправилась в путешествие по мангровым зарослям Фото: Getty Images

Ранее в ходе своего рабочего визита Матильда посетила детский сад Мами Файтай в Йопугоне, Абиджан, который построен из пластиковых кирпичей, производимых компанией Conceptos Plasticos, которая помогает общинам, превращая пластик в строительные материалы.

Ранее сообщалось, что король и королева Бельгии намерены поселить у себя беженцев из Украины. Их разместят в двух квартирах, принадлежащих королевской семье.