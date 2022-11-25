Королева Бельгии Матильда скопировала образ Кейт Миддлтон

Королева Бельгии появилась на официальном приеме в белом платье с кейпом.

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49-летняя королева Бельгии Матильда, явно вдохновлялась образами принцессы Уэльской, подбирая наряд для государственного банкета в компании своего супруга, короля Филиппа, и президента Швейцарии. Об этом пишет Daily Mail.

Для приема Матильда выбрала бледно-розовом платье с кейпом, схожее с тем, в котором на приеме в честь президента ЮАР на днях появлялась принцесса Уэльская. Только платье Кейт было украшено стразами и вышивкой на плечах, а платье Матильны украшала скромная полоска кристаллов у воротника.

[ + – ] Королева Бельгии Матильда с супругом и президентом Швейцарии Фото: Getty Images

Образ для приема в Брюсселе Матильда дополнила бриллиантовыми серьгами и роскошной тиарой с лиственным орнаментом.

Напомним, прием в честь президента ЮАР стал первым государственным мероприятием такого ранга после того, как королем стал принц Чарльз.

Подготовка к визиту Сирила Рамафосы началась еще до смерти королевы. И Фокус писал о том, как проходят государственные банкеты такого уровня в Букингемском дворце.

Особенностью банкета в этом году стало использование цветов из оранжерей Виндзорского замка и новое меню. Королева Елизавета обычно предпочитала угощать гостей бараниной и олениной. А король Карл выбрал рыбу и фазанов.

Принцесса Уэльская и королева-консорт Камилла блистали в шикарных нарядах. А главной интригой было, какие тиары они выберут.

[ + – ] Кейт Миддлтон на государственном банкете Фото: Getty

Кейт Миддлтон вышла в свет в своей любимой Кембриджской тиаре, которую предпочитала и ее покойная свекровь, принцесса Диана. И дополнила свой образ особенной брошью, которую, как считается, ей подарили на 40-летие.

А Камилла выбрала сапфировую диадему, которую часто носила королева Елизавета.